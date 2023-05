Praat mee: Zijn lunchpauzes bij het continurooster te kort?

Scholen mogen sinds 2006 zelf bepalen welke schooltijden ze aanhouden. Steeds meer scholen kiezen daarbij voor het continurooster, en luiden hun schoolbel tussen 14.00 en 14.30 uur; veel eerder dan de voorheen gebruikelijke 15.30 uur. Alle continuroosters hebben twee dingen met elkaar gemeen: de leerlingen eten verplicht samen op school en de lunchpauze is kort. Té kort, vindt voedingswetenschapper Floor Scheffers.

Even snel

Aan RTLnieuws vertelt Scheffers dat haar dochtertje, die in groep 3 zit, geregeld thuiskomt met een volle lunchtrommel. Op de vraag waarom, antwoordde ze: „De lunchtijd was al om.” Dat zat Scheffers totaal niet lekker, dus legde ze haar probleem voor aan de ruim 12.000 volgers van haar Instagramaccount. Haar berichteninbox ontplofte van alle reacties. „Van ouders van wie de kinderen met buikpijn thuiskwamen tot ouders die alleen nog maar witte bolletjes meegeven. Daar zitten geen korsten aan, dus die zijn sneller op.”

Scheffers hoorde dat veel kinderen op scholen met een continurooster in een kwartier moeten eten. „En in de praktijk is dat zelfs nog korter, want ze moeten in die vijftien minuten ook nog naar de wc, handen wassen, noem maar op.” Volgens de voedingswetenschapper móét dat anders. „Wij leren onze kinderen met die korte lunchpauzes dat eten iets is dat je tussendoor doet”, legt ze uit aan RTL. „Even snel brandstof erin en door met de dag. Het is een cultuurding dat wij dat heel normaal vinden. Maar dat is het niet.”

Ingewikkeld

Basisscholen mogen zelf de lengte van de lunchpauze bepalen. Maar de pauze met een kwartier verlegen, is volgens leraren die Scheffers sprak, nog best ingewikkeld. „Ten eerste moeten ouders, in de vorm van de medezeggenschapsraad, toestemming geven voor langere dagen. Daarnaast moet dan de buitenschoolse opvang daar ook in meebewegen. Het is in elk geval niet iets waar scholen morgen mee kunnen beginnen.”

Praat mee

Wat vind jij? Moeten lunchpauzes bij het continuerooster langer duren? Of kunnen kinderen prima in een kwartier hun broodje eten? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Maartje en Carlijn vinden de huidige lunchpauzes te kort.

Juf Anne-Marie is ook geen voorstander.

De kleinkinderen van Herma vinden het continurooster fijn.

Ook voor de kinderen van Carola geeft een continurooster wél rust.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.