Daghoroscoop 4 maart - Sterrenbeeld Boogschutter: Je kunt een opgewonden type ontmoeten!

VANDAAG JARIG

Jouw financiële planeet Mars beweegt zich dit jaar snel door jouw teken waardoor er veel kortstondige financiële trends zullen zijn die je buiten je normale werksfeer zullen brengen. Gelukkig ben jij in staat om daar op in te spelen en verder te kijken dan jouw neus lang is. Let op je uiterlijke verschijning.

ZONDAG JARIG

Het familieleven ziet er de komende tijd rustig uit. Jij zult tevreden zijn met de status quo en geen behoefte voelen iets te veranderen. Dat wordt volgend jaar een ander verhaal. In 2024 kan een energietransitie nodig zijn, met de nodige onrust tot gevolg. Bereid je daar dit jaar alvast op voor.

STERRENBEELD RAM

Je kunt last hebben van een gebrek aan goede timing, kritisch maatgevoel en rationele besluitvorming. Leg je erbij neer en ontspan. Ga de natuur in, naar de bioscoop of een museum. Zorg dat je je in jouw gemeenschap op je gemak voelt.

STERRENBEELD STIER

Je kunt met wat tegenslag te maken krijgen en ondervinden dat verplichtingen zich opstapelen naarmate je er sneller aan wilt voldoen. Dat zal tot irritatie leiden. Ga onder de gegeven omstandigheden voorzichtig om met geld.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een nieuweling(e) kan een nieuwe vriend(in) worden. Het kan gaan om een vreemdeling(e) of iemand die je voor onbereikbaar hield. Kleine zaden die nu worden geplant zullen snel groeien. Stort je nergens hals over kop in.

STERRENBEELD KREEFT

Jij kunt ongebruikelijke feiten ontdekken als je bij een onderzoek bent betrokken. Dankzij bijzondere informatie kan een zakelijke deal succesvol worden afgesloten. Blijf alert en luister goed naar hetgeen anderen zeggen.

STERRENBEELD LEEUW

Er kan zich een fraaie kans voordoen, mogelijk door de bemiddeling van anderen. Iemand in jouw directe omgeving beschikt over de juiste connecties. Misschien wordt je een baan aangeboden in de reiswereld of bij een uitgeverij.

STERRENBEELD MAAGD

Men zal terdege rekening met jou houden als jouw activiteiten met zaken te maken hebben. Hopelijk zal niemand je tegen de haren instrijken of trachten jou een mening op te dringen. Overweeg of het doel dat je je hebt gesteld reëel is.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Vergeet de gebruikelijke routine. Volg jouw fantasie en ga iets leuks doen. Een weekend weg met je geliefde naar een luxueus hotel kan een goed idee zijn. Toon geen teleurstelling als niet alles geheel voldoet aan je verwachtingen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een goed moment voor overleg met een financieel adviseur over de toekomst. Wees wat assertiever als je al te lang wacht op geld dat jou toekomt. Er kunnen zich de komende periode fluctuaties voordoen in jouw inkomen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jij kunt een opgewonden type ontmoeten en ook een flirt kan deel uitmaken van het scenario. Een romance wordt niet uitgesloten, maar let goed op. Wees niet te goedgelovig en raak evenmin onder de indruk van macht.

STERRENBEELD STEENBOK

Vergroot jouw kennis door een seminar of lezing bij te wonen over een onderwerp dat jou bezighoudt. Je verbreedt je horizon als je kennisneemt van andere standpunten. Blijf ver van mensen die geen principes blijken te hebb

STERRENBEELD WATERMAN

De juiste feedback van iemand die de moeite waard is om aan te horen zal jouw vertrouwen in mensen doen terugkeren. Je mag rekenen op tenminste één relevant advies. Dat veronderstelt wel dat jij bereid bent te luisteren.

STERRENBEELD VISSEN

Jouw fantasie kan worden geprikkeld door iets wat je ziet, hoort of leest. Pas er wel voor op dat je fantasie geen obsessie wordt. Het vinden van een beter evenwicht tussen jouw privé en zakelijk leven moet nu een prioriteit worden.

