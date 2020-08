Daphne (48) heeft corona: Ik ben echt dood- en doodziek

Nu, twee dagen na mijn positieve coronatest, wil ik toch de balans opmaken. Sinds vrijdagnacht ben ik echt dood- en doodziek, corona is echt een heel heftig virus! Het tast je hele immuunsysteem volledig aan. Ik ben 48 jaar en ben fit, nooit ziek, heb altijd de handen eronder en altijd hard gewerkt, maar nu toch hard getroffen door dit virus.

Behalve hoge koorts en de normale verschijnselen die de griep ook heeft - verkouden, keelpijn en hoofdpijn - kent dit virus nog andere symptomen. Ik heb geen smaak en reuk meer, kortademigheid, pijn op de borst en longproblemen. Na het zetten van een kop koffie moet ik uren bijkomen. Hijgend stond ik net boven mijn aanrecht, het huilen stond mij nader dan het lachen.

Nee mensen, corona is geen pretje!

Ik ben mij de laatste dagen ook gaan verdiepen in de nasleep van het coronavirus. Natuurlijk zal dit voor iedereen verschillend zijn, maar over het algemeen ziet het er verschrikkelijk uit. Veel mensen kunnen nog maandenlang helemaal niets. Ze kunnen amper een paar meter lopen en zijn dan volledig buiten adem. Er zijn zelfs sportieve mensen die na 4 maanden nog steeds niet kunnen fietsen of wandelen.

Ik wil tegen eenieder zeggen: lieve mensen, pas goed op elkaar, wat maken die mondkapjes nou uit als je er zoveel leed mee voorkomt. Houd die 1,5 meter afstand!

Laten wij met elkaar een tweede golf voorkomen! Wees lief voor elkaar.