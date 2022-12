Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Na twee wijntjes stond ik doodsbang op de skies’

Door Ella Vermeulen Kopieer naar clipboard

Even smullen: de genantste skiverhalen! Ⓒ Getty Images

Hoog in de bergen hakken shotjes er veel harder in dan normaal. En hoe kleed je je nou op een hete avond in de sneeuw? Afijn, dit zijn jullie onvergetelijke après-ski-acties, nu te lezen in de nieuwste VROUW Glossy Opgebiecht Winterspecial.