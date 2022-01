Daghoroscoop 27 januari - In je brein kan zich een briljant idee ontwikkelen, Waterman

VANDAAG JARIG

Goed emotioneel evenwicht is voor jou belangrijk; streef naar het onder controle houden van stemmingen en gevoelens en naar tevreden zijn. Als in het gezin of de familie problemen ontstaan, probeer dan zo snel mogelijk de harmonie te herstellen. Regelmatig mediteren kan daarbij helpen.

RAM

Investeringen in het verleden gedaan, kunnen jou nu tegenwerken of je beperkingen opleggen. Dat hoeft echter niet lang te duren. Als je rustig blijft komt het allemaal goed, ook al ben je nu uit balans en is je zelfvertrouwen geschonden.

STIER

Houd je mond over een zakelijk plan dat nog niet helemaal rond is. Naarmate je het langer geheim houdt zal het succesvoller zijn. Men kan niet altijd iedereen ter wille zijn. Verwacht van vrienden niet dat ze 100% perfect zijn.

TWEELINGEN

Roddel en achterklap kunnen jou in verwarring brengen. Trek niet te snel conclusies. Houd liever je mond dan iets te zeggen dat niet ter zake is of pijnlijk. De ontvangst van een geliefd project zal je optimistisch stemmen. Je zit goed.

KREEFT

Positieve vibraties kunnen deze tot een prettige dag maken. Richt je aandacht liever op jezelf dan op anderen. Voer noodzakelijke veranderingen door in jouw privéleven. Neem een personal trainer als je fitter en slanker wilt worden.

LEEUW

Geluk staat aan je zij als je je bezighoudt met eigendomstransacties. Houd de ogen wijd open voor financiële buitenkansjes. Geef een potentieel romantische relatie een kans. Jouw charme zal z’n uitwerking niet missen.

MAAGD

Bereid je geestelijk voor op een toekomstige reis als het lichaam moe of onwillig is. Interessante gebeurtenissen kunnen hun stempel drukken op de middaguren. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied.

WEEGSCHAAL

Er kan meer dan anders beslag worden gelegd op jouw tijd en energie. Durf ’nee’ te zeggen op onredelijke verzoeken; dat kan je in eerste instantie sympathie kosten, maar zal vervolgens respect opleveren. Eet en drink met mate.

SCHORPIOEN

De meeste beslissingen die jij vandaag neemt zullen succesvol zijn, al heb je de neiging om, vooral op financieel gebied, te overdrijven. Houd je aan je budget en maak geen gebruik van jouw creditcard. Blijf praktisch en behoudend.

BOOGSCHUTTER

Tel eerst tot tien voor je iets negatiefs zegt. Sluit je niet van de buitenwereld af; je moet weten welke de laatste trends zijn op je vakgebied. Echte teleurstellingen blijven jou bespaard als je je verwachtingen niet te hoog stelt.

STEENBOK

Steek nu geen overdosis energie in je werk; je kunt er meer door verliezen dan winnen. Zet rustig op een rij wat jij in de nabije toekomst wilt bereiken en focus daarop. Je bevindt je vanaf nu in een opwaartse spiraal.

WATERMAN

De omstandigheden zijn gunstig voor een publicatie of de start van een reclamecampagne. Treed je werk enthousiast tegemoet en neem op je waar anderen geen zin in hebben. In je brein kan zich een briljant idee ontwikkelen.

VISSEN

Bedenk een alternatief als duidelijk wordt dat een droom niet in vervulling zal gaan. Netwerken kan verrassend productief zijn. Een lastige situatie kan een positieve wending nemen. Glimlach als anderen jou niet helemaal begrijpen.

