Zijn jij en je partner al zo lang bij elkaar dat jullie met elkaar kunnen lezen en schrijven, maar komt een lekker potje seksen steeds minder vaak voor? Is het een beetje ingedut tussen de lakens maar zou je best wat vaker willen vrijen met je lief? Met deze tips gaat het vast weer zinderen in jullie slaapkamer!