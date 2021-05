’Opvallend dat mensen die niets van de geschiedenis weten wel hun oordeel klaar hebben’

Altijd fijn als er dan weer vrouwen zijn die zich niet met politiek bemoeien en een groot aantal initiatieven laten zien in Israël waar Palestijnen en Israëliërs prettig samenwerken. Ik las het boek van Joanne Nihom, die in Israël woont. Over Grenzen heet het boek en het maakt melding van allerlei samenwerkingsvormen.

Zo is er in Jaffa het Ranakoor. Ze zijn joods, moslim en christen. Eén van de islamitische vrouwen vertelt dat ze eigenlijk een hekel aan het leger had, maar dat een andere vrouw uit het koor kinderen in het leger heeft en dat ze er nu heel anders tegenaan kijkt.

Of er is een Israëlische verpleegster die uit het buitenland te horen krijgt dat Israël een apartheidsstaat is. Ze is woest, want ze werkt in een ziekenhuis en ziet dat moslims, bedoeïenen, druzen en joden daar op precies dezelfde manier worden behandeld.

Vrede

Er is ook een soda-stream-fabriek in de Negev, waar bedoeïenen, Palestijnen en Joden vreedzaam samenwerken. Ik citeer: ’Het bedrijf staat voor: wij zijn allemaal gelijk’ en ’bij ons bestaan geen conflicten’. Dat dragen ze wereldwijd uit. Om te zorgen voor optimale werkomstandigheden is er een synagoge en zijn er vier gebedsruimten voor zowel mannelijke als vrouwelijke islamitische werknemers. En: ’In de lijn van de voortdurende inspanningen om zoveel mogelijk mensen deel uit te laten maken van het werkproces, is een tweetalige kinderopvang geopend. In het Ivriet en het Arabisch spelen kinderen samen om zo hopelijk de volgende generatie van vrede en verdraagzaamheid te worden.’

Nou, dat is natuurlijk waar het over gaat; over verbinding tussen bevolkingsgroepen.

Iedereen is het er over eens: als er ooit vrede zou komen, zou het Midden-Oosten een vruchtbare, vrolijke streek kunnen worden, waar Israëliërs en Palestijnen rustig samenleven. Het was mogelijk in Ierland met de IRA, in Spanje met de ETA, waarom niet daar?

De Israëliërs hebben verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Jordanië. Ze zijn dus op de goede weg. Laten we vooral het einddoel voor ogen houden: vrede