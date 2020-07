Stewardess in coronatijd: Blij dat ik weer iets kan doen!

Ⓒ Fotografie: Stef Nagel

Hoe is het om ineens maandenlang aan de grond te staan, terwijl je gewend bent om de hele wereld over te vliegen? Sascha Swart (44) kan niet wachten tot zij haar vleugels weer mag uitslaan. Ze is purser bij Transavia, waar ze al 21 jaar werkt, en is single.