Daghoroscoop 30 oktober

VANDAAG JARIG

Huis en gezin worden belangrijker naarmate komend jaar vordert. Dat kan te maken hebben met een verhuizing of de renovatie van uw huis, hetgeen gepaard zal gaan met druk en discipline als op uw schouders extra verantwoordelijkheden worden gelegd. Daar zult u niet onderuit kunnen.

RAM

Al uw relaties, of die nu van romantische aard zijn, zakelijk, familie-gericht of vriendschappelijk, komen onder een vergrootglas te liggen. Probeer besluiten in harmonie te nemen en besef dat aarzeling een probleem kan worden.

STIER

Een baan zoeken in het vak dat u gekozen hebt zal niet eenvoudig zijn, zeker als u al een tijdje werkloos bent, maar met wat extra training zou u de weg kunnen vinden naar de juiste werkgever. Leg de nadruk op uw vaardigheden en ervaring.

TWEELINGEN

Gebruik de enthousiaste sfeer die vandaag overheerst. Het maken en de verkoop van creatieve producten die bovendien praktisch zijn kan tot succes leiden. Jongeren uw vaardigheden leren zal van u een tevreden mens maken.

KREEFT

De kans bestaat dat iemand komt binnenvallen net als u het huis op z’n kop hebt gezet. Of u komt iemand tegen op wie u indruk wilt maken maar u bent de deur uit gegaan zonder u op te doffen. Wel kan er goed financieel nieuws zijn.

LEEUW

Bent u werkzaam op communicatiegebied dan zult u het druk hebben. Rond het gebruik van uw mobiele telefoon zal veel activiteit heersen en het risico op ongelukjes met digitale of elektronische apparatuur is vandaag groot.

MAAGD

Richt uw aandacht op de belangrijkste kwesties; afleiding zal u in de war brengen waardoor u een prachtkans mist. Voorkom dat uw liefde voor mooie dingen u financieel achterop brengt. Bekijk het prijskaartje voor u iets koopt.

WEEGSCHAAL

Ga met opgeheven hoofd door het leven en niet alleen omdat u zich goed voelt en er goed uitziet, maar ook omdat u goed bent en anderen dat imago zullen bevestigen. Zelfvertrouwen stelt u in staat uw fysieke reserves te gebruiken.

SCHORPIOEN

Een goed moment om uw mentale batterij op te laden. Focus op activiteiten waarbij u zich goed voelt en vermijd situaties die u emotioneel uitputten. Mijd vooral mensen die omschreven kunnen worden als mentale vampiers.

BOOGSCHUTTER

Uw fantasie kan voor inspiratie zorgen, maar ook voor een praktische component die tot een verstandige benadering leidt van een komende gebeurtenis op de werkvloer. U kunt anderen motiveren zonder druk uit te oefenen.

STEENBOK

Financieel staat u er redelijk voor. Misschien moet u echter aandacht besteden aan de kosten van uw eigen pleziertjes. Probeer evenwicht te vinden, of u nu geliefden verwent of uzelf. Ga kortom doordacht om met uw fondsen.

WATERMAN

Een goed moment om een belangrijke overeenkomst te sluiten. Mensen die vreemde landen vertegenwoordigen kunnen de revue passeren of u maakt plannen voor een reis. Een cruise zou perfect zijn als u aan wat rust toe bent.

VISSEN

U kunt in de spotlights terecht komen als u openstaat voor een of andere functie in de showbusiness of een carrière in de filmindustrie. Overweeg een cursus op dit terrein. Wees bereid hard te werken en veel contacten te onderhouden.

