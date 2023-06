’Besnijdenis minderjarige jongens schendt lichamelijke integriteit; verbied het’

Onnodig

’Beter niet verboden en gereguleerd en veilig in ziekenhuizen, dan ergens thuis op een keukentafel met een stanleymesje’, zal een van de redenen zijn het besnijden van jongetjes toch vooral niet te verbieden. ’Nu is er tenminste toezicht.’ Ja. Toezicht. Toezicht op een onnodige ingreep. En mogelijk schade voor de rest van het leven.

In niets kan ik me voorstellen dat ik ervoor zou kiezen mijn perfect gezonde baby te laten verminken omwille van mijn geloof. Begin je over vrouwenbesnijdenis, staat écht vrijwel iedereen op de achterste benen – dat kan ab-so-luut niet (terecht!), maar besnijdenis bij mannen is redelijk geaccepteerd. Zo zag ik laatst op Instagram een influencer mom, alsof het een verjaardagsfeest betrof, de circumcisie van haar baby aankondigen.”

Daaronder alleen maar enthousiaste felicitaties. Waar menig moeder al knikkende knieën krijgt bij de hielprik, is het chirurgisch verwijderen van de voorhuid andere koek. In de naam van het geloof is alles geoorloofd. Ik ging er ooit over in discussie met een kennis die haar zoon had laten besnijden. Ik begreep er niets van en zij vond dat helemaal niet zielig.

’Weet je wat zielig is? Dat vrouwen baarmoederhalskanker krijgen door mannen die onbesneden zijn!’, beet ze me fel toe. Ik was overdonderd. Dus dáárom had ze het laten doen. Niet vanwege haar geloof, maar uit piëteit naar haar zoons toekomstige vriendin. In Nederland worden jaarlijks 10.000 - 15.000 jongens genitaal verminkt.

Want laten we het niet mooier maken dan het is; het mes in een door de natuur anders afgeleverd lichaamsdeel zetten, is toch echt een vorm van verminking. Het kind in kwestie heeft daar niéts over te zeggen. Het heeft mogelijk blijvende gevolgen (moeilijker seksueel genot, onaangename tintelingen of prikkels) die pas naar boven komen als de man seksueel actief wordt.

„Blijf van de voorhuid van een kind af en laat dat kind het zelf beslissen als het 18 is, zou ik zeggen. Wie weet heeft het wel helemaal niets met het geloof van zijn ouders. Wie weet heeft het zich dan ingelezen in de voors- en tegens en besloten dat de situatie blijft zoals die is, volledig natuurlijk. Zijn voorhuid, zijn besluit.

Een verbod zal de ingreep inderdaad in de niet steriele do-it-yourself-hoek drijven en dat is ook het laatste waar ik voor zou willen pleiten, want dat geeft alleen maar meer ellende. Maar ik vind het wel meer dan nasty dat je daardoor in deze met je rug tegen de muur staat en het dus maar door artsen laat doen, zonder enige medische noodzaak dus.

Een gewoonte, traditie of uiting van religie verander je niet zomaar. Maar dat we onder die noemer de lichamelijke integriteit van een kind te grabbel gooien (10.000 – 15.000 kinderen jaarlijks dus!) zou eigenlijk keihard moeten worden aangepakt. In de grondwet van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden mensen beschermd tegen ongewilde ingrepen in of aan het lichaam. Toch halen we er onze schouders over op en laten we het toe. Ik kan daar niet bij.”

Michael van Balken, als uroloog verbonden aan het Rijnstate ziekenhuis, maakt zich al jaren hard voor meer bewustzijn over de gevolgen niet-noodzakelijke besnijdenis bij minderjarigen: „Welke voordelen er aan een besnijdenis van een minderjarige zit? Geen. Als er sprake is van een vernauwing van de voorhuid, kan het helpen, maar dan is het dus medisch. Besnijdenis lijkt de overdracht van HPV-virus inderdaad te verminderen, maar daar hebben we tegenwoordig ook vaccinaties voor. Het is wat mij betreft geen reden een kind al op heel jonge leeftijd te besnijden. Als je je daar zorgen om maakt, kun je dat onderwerp ook met je zoon bespreken als het seksueel actief wordt. De religieuze component van een besnijdenis wordt vaak verkocht onder een gezondheidsnoemer; het zou veel beter zijn. Maar dat is het dus niet, sterker nog, besnijden kent veel nadelen. Zo is daar het psychische aspect, een besnijdenis is een traumatiserende gebeurtenis. Het belangrijkste nadeel is dat de uitgang van de plasbuis te nauw kan worden en hoe jonger het kind is, hoe groter dat risico wordt. Daarnaast heeft besnijdenis ook seksuele gevolgen. De eikel verhardt, wat voor minder gevoel zorgt. Dat de voorhuid ontbreekt, maakt het gevoel ook minder. En de voorhuid zorgt voor een rollend effect in de schede, een penis zonder voorhuid geeft een meer raggend effect, wat voor de vrouw onaangenaam kan zijn. Deze klachten komen vaak voor, net als infecties en bloedingen. Fistels, verlies van de penis zelfs de dood ten gevolge van een besnijdenis komen weliswaar zelden voor, maar zijn verschrikkelijk en als je je bedenkt dat er dus echt geen voordelen aan een besnijdenis zitten, moet je die risico’s niet willen nemen.

Vanuit de artsenfederatie KNMG wordt een ontmoedigingsbeleid gehanteerd. Als argument geen wettelijk verbod in te stellen, horen we veel dat het dan tóch wel gebeurt maar dan ondergronds. Dat vind ik wat aan de slappe kant, besnijdenis bij meisjes is immers ook verboden. De politiek wil geen harde keuzes maken tussen lichamelijke integriteit en religie.

Het is vervlend dat veel mensen het nog steeds zien als een ingreep zonder gevolgen. Ik blijf me er hard voor maken daar de politiek op te wijzen. Artsen zijn inmiddels om; een besnijdenis om niet-medische reden wordt niet meer in ziekenhuizen uitgevoerd. Maar een arts met een joodse of islamitische achtergrond kan hier wél een besnijdeniskliniek oprichten en dat zou de politiek moeten verbieden. In Duitsland en Scandinavische landen zie je steeds meer pogingen besnijdenissen te bestraffen. Ook in de geloofsgemeenschappen zelf zie je een toenemende mate aan weerstand. Vooralsnog gaat het allemaal zeer moeizaam.”

