Weekhoroscoop week 1

Ram

Liefde: Het is een fijn moment om nu alvast een leuk weekendje weg te boeken voor het voorjaar. Een mooi klein huisje ergens in the middle of nowhere zonder wifi zou jullie echt goed doen.

Financiën: Qua financiën komt een en ander net iets minder lekker uit dan je had verwacht. Vergeten rekeningen gaan niet weg als je ze voor je uit blijft schuiven, integendeel. Op die manier kosten ze je inclusief extra administratie kosten alleen maar meer geld.

Werk: Hoewel je al een poosje nadenkt over bepaalde knopen die je voor jezelf wilt doorhakken is het hiervoor nu niet het juiste moment. Laat het even los en neem de dingen gewoon zoals ze komen.

Persoonlijk: Je bent echt een beetje moe van al het feestgedruis van de afgelopen weken. Tussendoor heb je ook nog het nodige werk verricht, het lijkt wel of je nú pas een beetje van je vrije tijd kunt gaan genieten.

Stier

Liefde: Het is gezellig tussen jou en je geliefde. Er is geen sprake van ergernis of irritatie. Integendeel, jullie zijn momenteel juist zeer verdraagzaam ten opzichte van elkaar.

Financiën: Een tegenvaller op financieel gebied is nu net niet waar je op zat te wachten zo aan het begin van het nieuwe jaar. Toch lijkt een onverwachte uitgave of kostenpost haast niet te vermijden. Gelukkig volgt niet lang daarna weer een meevaller!

Werk: Je hebt je voorgenomen om in het nieuwe jaar je prestaties te verbeteren. Dit begint met de juiste inzet en een positieve mindset. Laat je je juist nu net niet zo lekker voelen. Pak je rust en laad jezelf op voor je 2020 met een valse start begint.

Persoonlijk: Je hebt nog niet zo lang geleden een lastige beslissing moeten nemen, maar nu ben je blij dat je het hebt gedaan zoals je hebt gedaan. Tijd om het verleden los te laten en je te focussen op de mooie dingen die komen gaan!

Tweelingen

Liefde: De liefde gaat goed van start. Jullie zijn blij met elkaar, maken leuke plannen en hebben zin in het nieuwe jaar, al doet je partner er wel verstandig aan zijn of haar financiën op orde te brengen.

Financiën: Doe even pas op de plaats en koop alleen het hoognodige. De kans is groot dat er voor je je salaris weer vangt nog een onverwachte uitgave tussendoor komt.

Werk: Waak ervoor dat je niet teveel dingen tegelijk doet. Je hebt grote kans van slagen, mits je je goed kunt concentreren. Dit gaat nog steeds het beste als je je taken goed verdeelt en niet te veel probeert te multi tasken.

Persoonlijk: Het is natuurlijk super leuk om iets met vrienden af te spreken, mits je niet alles in één week propt. Er zijn soms dagen dat je letterlijk moet rennen en vliegen om overal op tijd te kunnen verschijnen. Maak het jezelf niet onnodig moeilijk.

Kreeft

Liefde: De eerste week van 2020 staat direct in het teken van romantiek en erotiek. Dat belooft vast veel goeds voor de rest van het jaar. Jullie groeien steeds dichter naar elkaar toe en hebben ook steeds meer begrip en respect voor elkaar.

Financiën: Je scooter of auto begint kuren te vertonen. Laat het niet te lang aanlopen, voor je het weet is er niets meer aan te doen of wegen de kosten van een reparatie niet meer op tegen de dagwaarde van je voertuig.

Werk: Je kunt het prima vinden met je collega’s alleen lijk je qua werkzaamheden telkens net op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. Veel gaat mis deze week, vaak buiten jouw schuld. Maak je er maar niet te druk om.

Persoonlijk: Met betrekking tot een vriendschap kom je voor een belangrijke keuze te staan. Luister hierbij vooral naar de stem van je hart. Je verstand zal namelijk alles proberen recht te breien.

Leeuw

Liefde: Ondanks het feit dat nu alles nog fijn en rustig is, betreft hier stilte voor de storm. Er hangt een bui in de lucht die binnen niet al te lange tijd zal losbarsten. De aanleiding van de ruzie is hoogst waarschijnlijk jaloezie. Misschien kun je het nog voorkomen?

Financiën: Op een onverwacht moment kom je voor een belangrijke beslissing te staan. Hoewel je compleet anders reageert dan je normaliter zou doen, pakt het toch goed voor je uit. Mits er niet teveel op het spel staat kun je gerust een risico nemen.

Werk: Je komt om in het werk en hoewel je blij bent met alle nieuwe opdrachten en de verantwoordelijkheid die men je geeft, kun je er niet heel veel meer bij hebben. Stel duidelijke grenzen, zowel voor jezelf als voor anderen.

Persoonlijk: Je bent extra gevoelig voor kritiek, zowel op je werk als in de privé sfeer. Probeer je niet alles persoonlijk aan te trekken, men bedoelt het echt niet zo kwaad.

Maagd

Liefde: Er zijn wat hobbels en bobbels te verwachten, maar gelukkig niets dat niet bespreekbaar is. Jullie zijn allebei bereid tot rustig communiceren.

Financiën: Hoewel anderen je afraden om een bepaalde aankoop te doen, volg je toch je gevoel. En waarom ook niet, met je intuïtie is momenteel niets mis, zeker niet op financieel gebied.

Werk: Waar er aan de ene kant bepaalde dingen tegen zitten, gaan er aan de andere kant juist weer nieuwe deuren open waardoor er toch nog iets goeds uit voortvloeit. Soms komen zelfs minder leuke gebeurtenissen precies op het juiste moment!

Persoonlijk: Als je al last had van bepaalde lichamelijke ongemakken, zullen deze nu naar de achtergrond verdwijnen. Je doet er zelf ook alles aan om je weer lekker in je vel te voelen, en met succes!

Weegschaal

Liefde: Na de drukke feestdagen hebben jullie eindelijk weer eens echt tijd voor elkaar. Wat er ook gebeurt, laat niets of niemand dit moment verstoren. Zet uit voorzorg je telefoon uit.

Financiën: In huis lijkt het ene na het andere kapot te gaan, waardoor het noodzakelijk is je financiën aan de huidige situatie te passen. Dit betekent dat andere plannen even moeten worden uitgesteld.

Werk: Richt je vooral op de dingen die werkelijk van belang zijn. De rest is bijzaak en heeft zéker geen prioriteit. Sterker nog, het is je reinste tijdverspilling.

Persoonlijk: Zowel op het fysieke als het mentale vlak ben je nogal vatbaar voor stress en onrust. Bij het minste of geringste kelderen je weerstand en je incasseringsvermogen. Eet gezond, ga op tijd naar bed en laat je niet op de kast jagen.

Schorpioen

Liefde: Irritaties kunnen hoog oplopen. Omdat je het jaar niet direct van start wilt gaan met ruzie, heb je de neiging alles op te kroppen, terwijl dit juist de kans op een uitbarsting vergroot. Blijf vooral rustig met elkaar praten.

Financiën: Je telefoon, computer of auto kan gaan haperen en als je pech hebt alles tegelijk. Misschien heb je geluk en blijft het bij een storing of valt het onder de garantie, maar houd voor de zekerheid wat geld achter de hand voor eventuele reparaties.

Werk: Wellicht is er thuis iets aan de hand waardoor je je moeilijk op je werk kunt concentreren of werk je veel vanuit huis. Hoe dan ook is het belangrijk om beide zaken op de juiste manier te combineren óf van elkaar te scheiden.

Persoonlijk: Vooral op het persoonlijke vlak heb je grote behoefte om met een schone lei te beginnen en alles wat je niet meer nodig hebt de deur uit te gooien. Ja, ook de personen, gedachten en emoties die een positieve ontwikkeling in de weg staan!

Boogschutter

Liefde: Je hebt het zo druk, dat wanneer je thuis komt, je even geen zin hebt om dan weer te ‘moeten’ kletsen. Het liefst zonder je je even af met een boek of zet je even je verstand op nul met Netflix.

Financiën: Alles is keurig in evenwicht. De feestdagen hebben je niet al te veel geld gekost en ook nu weet je op een leuke manier geld te besparen met koopjes, aanbiedingen en eventuele tegoedbonnen.

Werk: Je carrière gaat direct als een raket van start! Naast het feit dat het je enorm veel tijd kost, krijg je er gelukkig ook veel energie van. Je kunt het allemaal prima aan. Om lekker in je eigen tempo door te gaan werk je nu het liefst alleen.

Persoonlijk: Je overtollige energie raak je kwijt door buiten te gaan fietsen, wandelen of door in de gym even flink aan de gewichten te hangen.

Steenbok

Liefde: Niet alleen je werk, ook diverse vrienden eisen al je aandacht op. Hierdoor heb je helaas niet zoveel tijd voor je geliefde als je zou willen. Althans, je kunt natuurlijk ook best eens ‘nee’ zeggen.

Financiën: Met je financiën zit het wel snor en de rest van de maand zal dit niet anders zijn. Dit komt niet in de laatste plaats doordat je zeer verantwoord boodschappen doet en je niet laat verleiden tot het doen van onnodige uitgaven. Netjes!

Werk: Op de werkvloer lijkt men weer eens niet zonder je te kunnen. Van alle kanten roept men maar wat graag je hulp in voor van alles en nog wat. Weten ze het echt niet of komt er misschien een beetje gemakzucht bij kijken?

Persoonlijk: Plan een date met jezelf en doe dan ook echt iets waar je zelf enorm blij van wordt, maakt niet uit wat het is, je hebt het nodig!

Waterman

Liefde: Tijdens een woordenwisseling komen jullie er niet helemaal uit. De enige manier om deze discussie te beëindigen is een compromis sluiten of het onderwerp gewoon maar laten rusten.

Financiën: Als je kinderen hebt, is de kans groot dat één van hen je komt vragen om een gunst op financieel gebied. Wellicht gaat het om een lening of om een vorm van puinruimen nadat hij -of zijzelf een en ander niet bijster handig heeft aangepakt.

Werk: Hoewel je deze week nogal eigenwijs bent, word je wel in het gelijk gesteld. Zijn er dus nog bepaalde dingen die je graag gedaan wilt krijgen, is dit het moment om actie te ondernemen.

Persoonlijk: Je realiseert je hoe belangrijk het is om de balans tussen lichaam en geest te herstellen en te handhaven. Een mooi moment om je te verdiepen in psychologie en spiritualiteit.

Vissen

Liefde: Jij en je geliefde zijn het er allebei over eens dat werken en geld verdienen weliswaar belangrijk zijn, maar dat jullie quality time hier niet onder mag lijden. Een goed moment om de balans op te maken.

Financiën: Iemand van hogerhand neemt een beslissing die in jouw voordeel uitvalt. Zit er dan toch misschien een leuke loonsverhoging of bonus voor je in?

Werk: Hoewel je het de eerste week van het jaar al enorm druk krijgt, is de werksfeer zeer positief. Je kunt lezen en schrijven met je collega, waardoor alles net iets makkelijker en sneller gaat dan je had verwacht.

Persoonlijk: Iemand binnen je vriendenkring heeft hulp of advies nodig en vindt bij jou een luisterend oor. Je bent nu extra geduldig en begripvol, waar de ander dan ook dankbaar gebruik van maakt.

