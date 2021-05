Anita vanuit Taiwan: ‘Mensen zijn in paniek en willen ineens een prik’

Anita woont in Taiwan, waar de coronabesmettingen nu stijgen. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Anita Rooijers (58). Ze verhuisde afgelopen augustus naar het toen nog coronavrije Taipei, Taiwan. Sinds kort lopen de coronabesmettingen in Taiwan toch op. „Er ontstond paniek en ineens wil iedereen toch een vaccin.”