Daghoroscoop 29 september - Blijf helder denken, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Er kan tumult ontstaan in jouw kerkgemeenschap, politieke partij of in het leven van degene die daar de leiding heeft. Dat kan jou persoonlijk raken. Waarop jij altijd vertrouwde, kan ter discussie komen te staan en je onzeker maken. Trek je terug als datzelfde gebeurt binnen jouw familie of vriendenkring.

RAM

Vandaag kunnen de opgestapelde problemen van de laatste tijd verdwijnen of worden opgelost. Jouw energie neemt toe. Zet je in voor een kwestie die met arbeid of geld te maken heeft. Op beide terreinen kun je goed scoren.

STIER

Inspiratie en succes kunnen je een tot nu toe ongekende gemoedsrust bezorgen. Val niet in de klauwen van een oplichter door plompverloren in een onoverzichtelijk kwestie te duiken. Vandaag geldt: kijk uit voor je in het diepe springt.

TWEELINGEN

Als je een baan zoekt kun je een uitstekende indruk maken op een potentiële werkgever. Jouw vaardigheden zullen tijdens een gesprek of auditie duidelijk naar voren komen. Ook kan jou een huwelijksaanzoek worden gedaan.

KREEFT

Let op jouw stemmingen. Je hebt misschien niet al te best geslapen of je bent met het verkeerde been uit bed gestapt. Dat mag niet betekenen dat geliefden daarvan de dupe moeten worden. Zorg voor veel beweging en eet verstandig.

LEEUW

Jouw geest kan vandaag snel en scherp zijn. Groter inzicht en begrip zijn je behulpzaam om vrijelijk over jouw emoties te kunnen praten. Een vrouw bij jou in de buurt kan je helpen als je hulp nodig hebt of een schouder om op uit te huilen.

MAAGD

Het zal je goed bevallen om meer tijd thuis door te brengen. Als de druk in jouw professionele leven toeneemt wordt het belangrijk dat je thuis aan de stress kunt ontkomen. Geniet van de kleine dingen die het leven plezierig maken.

WEEGSCHAAL

Jouw intellect en opmerkzaamheid zijn vandaag sterker ontwikkeld dan anders. Je hebt veel ideeën en anderen zijn bereidwilliger dan ooit om ernaar te luisteren. Probeer jouw dagelijkse routine efficiënter te organiseren.

SCHOPIOEN

Blijf helder denken als je veel ijzers in het vuur hebt. Niets werkt als je in de war raakt. Overschrijd jouw budget niet. Soms lijkt het erop dat mensen weten waar zij over praten maar in werkelijkheid kennen ze slechts de halve waarheid.

BOOGSCHUTTER

Houd rekening met opwinding en interrupties. Je zult zich niet vervelen. Laat je door jouw scherpe geest in de juiste richting leiden, dan vind je oplossingen voor lastige problemen. Ruim jouw omgeving op, dan ben je productiever.

STEENBOK

Een plotselinge tegenvaller kan je dwingen opnieuw te beginnen. Zorg dat jouw zenuwen tot rust komen. Organiseer een uitje voor dit weekend waarbij je langs het strand of door de bossen kunt wandelen of op het water kunt ontspannen.

WATERMAN

Gebruik jouw snelle geest en gevoel voor humor om een andere kijk op een situatie te krijgen. Het moment is gekomen om jezelf te belonen als je de laatste tijd meer tijd en aandacht hebt geïnvesteerd in anderen dan in eigen welzijn.

VISSEN

Qua werk kan er heel wat op jouw bord liggen. Je kunt te maken krijgen met mokkende mensen of een baas die jou de schuld geeft van alles wat hij zelf niet aan kan. Maak er het beste van, stort je op jouw taak en maak je niet te veel zorgen.

