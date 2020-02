Janneke (70): ‘Rimpels horen bij het leven!’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, helemaal niet. Ik zou zelf zeggen dat ik wel voor de 60 door kan en daar ben ik heel blij mee! Ik sta positief in het leven en ben bijna altijd omringt door jongere mensen, waardoor ik mij absoluut geen 70 voel.”

Heb jij een beautygeheim?

„Nee. Ik gebruik altijd een crème, maar niets anti-age of tegen rimpels. Ik vind dat rimpels er gewoon bij horen en dat je het niet kan voorkomen. Mijn ‘geheim’ dat ik er voor mijn leeftijd nog fit en goed uitzie, is omdat ik mij van binnen ook zo voel. Zolang je je van binnen goed en positief voelt, straal je dat naar buiten uit en denk ik dat je er beter uitziet.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Gelukkig niet! Ik word meestal zo’n tien jaar jonger geschat, dus begin 60. Ik vind dat altijd een heel leuk compliment om te krijgen. Mensen vragen ook wel eens hoe het komt dat ik nog zo slank ben. Genen spelen daar wel een rol in, maar ik sport ook drie keer per week en zorg ervoor dat ik goed bezig blijf.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik heb een dikke bos haar en daarmee ben ik altijd heel blij geweest. Het geeft je net iets extra’s.”

Waarmee ben je minder blij?

„Er is niet iets waarmee ik echt minder blij ben. Ik zit goed in mijn vel en neem mijn lichaam voor lief. Natuurlijk word ik ouder, maar rimpels horen erbij en ik ga er niet negatief naar kijken.”

Waar complimenteren mensen jou mee?

„Met mijn uitstraling! Ik ben nooit chagrijnig en lach veel. Gewoon blij en positief zijn maakt een mens al zoveel mooier.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja zeker, maar ik had nooit verwacht dat ik op mijn 70ste nog voor de camera zou staan en zo bezig zou zijn. In de jaren 70 heb ik af en toe wat modellenwerk gedaan en op de foto gestaan voor advertenties in de krant. Toen ik met pensioen ging heb ik een half jaar thuisgezeten voordat ik terugging naar mijn oude werk. Ik ben als oproephulp aan de slag gegaan bij het cateringsbedrijf waar ik altijd al heb gewerkt. Maar omdat mijn dochter ook bezig was met modellenwerk, maakte ik het via haar nog altijd van dichtbij mee.”

„Natuurlijk was het leuk om al haar verhalen te horen, maar het begon bij mij toen ook weer een beetje te kriebelen en ik dacht: ‘Waarom ook niet?’. Via haar contacten ben ik bij verschillende modellenbureaus terecht gekomen. Ik vind het enorm leuk om weer voor de camera te staan. Mensen van mijn leeftijd kijken toch vaak uit naar hun pensioen, om dan niets te hoeven doen en uit te rusten, maar mij niet gezien. Ik heb meerdere reacties gekregen van mensen die ik nog ken van vroeger die zich afvroegen waarom ik in hemelsnaam nog zou gaan werken na mijn pensioen. Maar ik zie het niet als werk en vind het gewoon nog heel leuk!”

Wat houdt je jong?

„Midden in het leven staan, jezelf omringen met jongere mensen en op de hoogte blijven van alles. Ik heb zelf ook sociale media en blijf daardoor bij met alles wat er gebeurt in de wereld. Verder blijf ik door mijn kinderen en kleinzoon jong, omdat ik mij bezig hou met de onderwerpen waar zij het overhebben. Ik denk dat omgaan met jongere mensen mij het meest jong houdt!”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Sta positief in het leven en doe wat JIJ wilt!”