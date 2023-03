Premium Het beste van De Telegraaf

Oscar outfits: de lingerie trend viert hoogtij Diepe décolletés en veel huid op de rode loper

Door Kim Querfurth

Ashley Graham voelde zich thuis op de loper. Ⓒ ANP / AFP

De uitreiking van de Oscars 2023 vond zondagnacht plaats. Beroemdheden showden hun mooiste looks op de rode loper, die voor deze gelegenheid crèmekleurig was, van het Dolby theatre in Hollywood. Er waren zodoende niet alleen winnaars op filmgebied maar ook qua outfits.