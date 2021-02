Daghoroscoop 23 februari - sta open voor een compromis, Stier

VANDAAG JARIG

Mensen van jouw teken worden geboren met belangstelling voor geestelijke zaken en die interesse zal in de loop der jaren alleen maar toenemen. Met Neptunus als persoonlijke planeet kun je bovennatuurlijke ervaringen hebben (gehad) en daar zul je steeds meer aan gewend raken.

RAM

Je kunt het oneens zijn met de keuze van een vriend(in). Maar dat betekent niet dat je er afstand van moet nemen. Je kunt veel leren van iemand die ouder is dan je vrienden. Vraag deskundig advies voor je met iets nieuws begint.

STIER

Hoe vervelend ook: luister naar mensen die je kunnen vertellen waarom je ongelijk hebt. Je zin doordrijven leidt tot ruzie. Het is belangrijker dan anders om rekening te houden met gevoelens. Sta open voor een klein compromis.

TWEELINGEN

Verwarring kan toeslaan, maar je weet hoe je daarmee om moet gaan. Wees kristalhelder als je leiding geeft, anders gaat er van alles mis. Controleer details en instructies en focus op punten die niet geheel duidelijk zijn.

KREEFT

Gebruik tact in je relaties en luister, of het nu liefde of zaken betreft. Als je te veel zegt, kun je iemand kwetsen. Samenwerken is vruchtbaarder dan alleen doorzetten. Wees bereid te geven en te nemen en mopper niet als plannen vervallen.

LEEUW

Als je fit bent, zul je er stevig tegenaan willen. Je enthousiasme en motivatie werken aanstekelijk. Er kan je onverwacht een financiële meevaller in de schoot vallen. Let op lijf en leden, je kunt iets oplopen of je verwonden.

MAAGD

Een prima dag om een grote klus te klaren als je lef hebt en geconcentreerd bent. Werken wordt nog prettiger als je het met iemand samen kunt doen. De dag vliegt voorbij als je het gezellig houdt. Ga vanmiddag sporten.

WEEGSCHAAL

Je ideeën zullen weerklank vinden en je kunt besluiten nemen waar je met je hart en verstand achter staat. Blijf met je benen in het heden als je hoofd vol toekomstplannen zit. Neem een advocaat als je onrecht wordt aangedaan.

SCHORPIOEN

Zorg dat je fit bent en klaarstaat voor een nieuwe uitdaging. Begin de dag met gymnastiek. Durf je mond open te doen over een penibel onderwerp als je verbaal op dreef bent. Humor doet bij een presentatie de rest.

BOOGSCHUTTER

Je kunt opvliegender zijn dan anders, maar dat kan vandaag z’n nut bewijzen. Een prima dag om kleine ergernissen te spuien. Oplossingen zijn eenvoudiger dan je denkt. Je beschikt over de kwaliteiten waaraan juist nu behoefte is.

STEENBOK

Neem de leiding, je bent er energiek genoeg voor en zult bij anderen de juiste snaar raken als je niet te breedsprakig bent. Let op je uiterlijk; je maakt meer indruk in een strak pak dan in jeans en een slobbertrui.

WATERMAN

Zet al je energie en kracht in om taken te verrichten die voor anderen te zwaar zijn; ontzie echter je rug. Er kan onverwacht geld je kant op komen. Heb de moed voor je overtuiging op te komen. Gebruik je relaties en je intuïtie.

VISSEN

Begeef je onder de mensen, je zult ervan genieten om in het middelpunt te staan. Je beseft misschien niet hoeveel kracht je vrienden je geven, dus stel je tegenover hen wat opener op. Op liefdesgebied kan het tijd zijn om knopen door te hakken.

