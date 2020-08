Spreek jij ouders aan op hun opvoeding?

Huilt je kind om een slecht cijfer? Dan zal de een adviseren dat het echt geen kwaad kan als je hem/haar een keer flink laat uithuilen, terwijl de ander zou zeggen dat dit zielig is. Het valt te betwisten wat de beste aanpak is. Maar huilt je kind in de supermarkt omdat hij/zij geen snoep mag? Reken er dan maar op dat de reacties heftiger worden.

Discussie

Zo laait de discussie op Twitter op onder een tweet van een vrouw van wie haar kind schreeuwde in de supermarkt. Hij wilde per se een croissantje. Haar kind werd erop aangesproken door een oudere mevrouw. ’Houd je mond, schreeuwlelijk!’, zei de vrouw. Het kind schrok daar zo van, dat hij er direct stil van werd. De moeder grapte vervolgens op Twitter dat ze haar nu wil inhuren als opvoeder.

Er volgen diverse reacties op deze tweet. Zo schrijft iemand dat deze mevrouw wel wat vriendelijker had mogen reageren, waarop iemand zegt dat er genoeg mensen zijn die hun gillende kind(eren) niet meer lijken te horen.

Praat mee

