’Gooien met telefoons, kletsen, filmen... wat bezielt het concertpubliek?’

Mijn favoriete uitje is niet duur uit eten of de hele avond in een café drinken. Maar voor een bandje kijken in de kroeg, bij een concert of op een festival, mag je me midden in de nacht wakker maken. Ik ben dol op muziek. Altijd al geweest. In ons huis klonk vaak muziek. Mijn zes oudere broers hadden allemaal hun eigen favorieten. Uit de slaapkamer van de ene broer klonken de zoetgevooisde stemmen van de Beatles, uit de andere de rauwe klanken van de Stones. The Carpenters, Yes, Ten Years After, The Who, Stevie Wonder, Genesis, Pink Floyd… Af en toe leek het of er een battle of the bands gaande was in ons huis. Alles kwam langs. Mijn eerste plaatje was van The Monkees, mijn tweede van David Cassidy, maar ik leende vooral stiekem uit de platenkasten van mijn broers. Dat waren echte schatkisten voor mij.

Magisch

De liefde voor muziek zit dus in mijn DNA. Mijn eerste concert beleefde ik op mijn vijftiende; het was een verjaardagscadeautje van mijn broer. Het beste cadeau ever. Hij nam me mee naar The Moody Blues in Ahoy. Het was overweldigend en magisch. Ademloos keek en luisterde en ik naar wat er op het podium gebeurde. En met mij nog zo’n 10.000 bezoekers. Je kon soms een speld horen vallen tot de laatste noot was gespeeld. Niemand haalde het in z’n hoofd om tijdens het concert te brullen: ‘Wil je een biertje?’ Drinken en plassen deed je daarna wel weer.

Biertje?

Er is sinds die tijd veel veranderd. Het lijkt of concerten voor de meeste mensen vooral een aanleiding zijn om weer eens met familie en vrienden bij elkaar te komen. Wie of wat er op het podium staat, doet er blijkbaar nauwelijks meer toe. Iedereen staat tijdens een optreden uitgebreid met elkaar te ouwehoeren op hoog volume om boven de muziek uit te komen. Continu moeten er mensen langs richting de bar om bier te bestellen om vervolgens tijdens hun zoektocht naar hun drinkebroeders je opnieuw omver te lopen. En natuurlijk moet er dan op enig moment een toilet gevonden worden… Of met bier gegooid worden… Ik begrijp daar niets van. Je moet tegenwoordig een godsvermogen neertellen voor een concertkaartje en dan neem je niet eens de moeite om echt te luisteren en te kijken. Ze staan gewoon met hun rug naar het podium! Spreek dan gewoon met je vrienden af in de kroeg. Veel goedkoper en minder storend voor de unhappy few die wel voor de live muziekbeleving komt.

Schermterreur

En dan zijn er nog de mensen die blijkbaar het hele concert thuis nog eens willen kijken en continu met hun telefoon omhoog alles staan te filmen. Hé, hallo, er staan ook nog mensen achter je, die misschien het optreden van hun favoriete band of artiest niet alleen maar via jouw telefoonscherm willen beleven. Even een foto maken is oké, maar hou dat ding verder in je zak. En ga er al helemaal niet mee gooien naar artiesten. Hoe haal je het in je hoofd? Mensen raken gewond, artiesten raken gewond. Het concert van zangeres Bebe Rexha moest worden gestaakt. Ze moest naar het ziekenhuis om de wond in haar gezicht te laten hechten…

Misschien zou een telefoonverbod, tijdens een concert nog niet zo gek zijn. Voor dat ene magische zaklantaarnmoment is een fietslampje ook prima. En meteen dan ook maar stiltevakken, ouwehoeren en drinken alleen toegestaan in een afgesloten bargedeelte. Misschien dat echte muziekliefhebbers dan ook weer eens een leuke concertavond kunnen beleven…

