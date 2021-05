De vechtscheiding deel 69: ’Hij drukt me tegen zich aan en kust me’

„Hoe vind je het?” Marga draait een rondje voor me en ik moet mijn braakneigingen onderdrukken. De outfit die ik zo zorgvuldig voor haar heb samengesteld heeft ze om weten te bouwen tot een clownspak. „Ik vond het toch wat saai, dus ik heb er nog wat kleur bij gedaan.” Ik knik: een zalmkleurige ketting met grote kralen, paarse pumps, een oranje boa, groene oorbellen, bruine haarklem. „Je bent niet saai. Nooit geweest, maar nu zeker niet,” verzeker ik haar. Smaak heb je of je hebt het niet.

Troosteloos

Als we aankomen is het nog erger dan ik had verwacht. Een korfbalkantine die te groot is voor het aantal aanwezigen. Iemand heeft nog een poging gedaan om de boel op te fleuren met een paar slingers. Te weinig voor deze ruimte. De ielige slingertjes maken de aanblik extra troosteloos.

Een man gaat rond met een schaal leverworst. Aan de aangekoekte randjes te zien staat die al een tijdje. In een hoekje draait een dj. Niemand danst. Ik glimlach een beetje om me heen terwijl Marga de dj begroet. Hoe ga ik deze avond overleven? Ik besluit zo de auto te laten staan en straks een taxi te bellen.

Hele fles

„Heb je een Grüner Veltliner,” vraag ik aan het meisje achter de bar. Ze haalt ongeïnteresseerd haar schouders op: „Kweenie. We hebben alleen deze.” De bocht die ze vervolgens inschenkt is een dessertwijn. „Dat is dan twee bonnen,” gebiedt de bardame.

„Heb jij bonnen?” vraag ik aan Marga. Ze schudt haar hoofd. „Misschien moet je dat dan nog even aan de gastheer of vrouw vragen,” stel ik voor. „Ik weet niet wie dat is.” „Je weet niet wie dat is? Waarom zijn we hier dan?” „Omdat er een feestje is,” antwoordt ze lachend. „Doe maar de hele fles,” zeg ik tegen het barmeisje.

Flirterig

Bij de toiletten bots ik tegen de dj aan. „O sorry,” stamel ik terwijl ik mijn evenwicht probeer te herstellen. Hij grijpt naar mijn elleboog om me steun te bieden. „Bof ik even. De mooiste vrouw van het gezelschap,” zegt hij. Ik giechel. „Ze gaan niet echt los, hè,” vraag ik. Hij schudt lachend zijn hoofd: „Dat gebeurt wel vaker bij dit soort feesten. Te veel oude mensen en een verdwaalde fan. Daar maak je geen feestje mee.”

Hij houdt nog steeds mijn elleboog vast. „Bij welke groep hoor ik,” vraag ik flirterig. „De derde groep: de zoenbaren.” En hij voegt woord bij daad. Hij trekt me tegen zich aan en drukt een kus op mijn mond. Ik geef graag en gretig antwoord.

We zoenen nog steeds als achter me de deur opengaat. Ik wil loslaten, maar de dj klemt me vast. Iemand schraapt haar keel. „Mijn fan,” fluistert hij: „Ze volgt me overal.” Ik draai me nieuwsgierig om en kijk in de woedende ogen van Marga. „Hoer,” sist ze. Dan draait ze zich om en verdwijnt.

Klap in het gezicht

Sinds het incident bij de korfbalclub heeft Marga niet meer tegen me gesproken. Blijkbaar was ze al jaren verliefd op de dj. Ze volgde hem overal en wrong zichzelf in allerlei bochten om er achter te komen waar hij moest optreden. Jaar in jaar uit.

Mijn zoenpartij met de dj was een klap in haar gezicht. Aangezien ze meer van me weet dan goed voor me is, moet ik een manier vinden om het weer goed te maken. Net als mijn ouders. Ook dat (geld)probleem moet opgelost worden.

Puinhoop

Ik heb een lijstje gemaakt met mensen die mij daarbij zouden kunnen helpen. Bovenaan staan mijn broer en zus. „Waarom maak je er altijd zo’n puinhoop van,” vraagt mijn broer. „En waarom denk je dan dat wij het op komen ruimen,” voegt mijn zus eraan toe. „Omdat het om onze ouders gaat,” antwoord ik zwakjes: „En jullie bulken van het geld,” denk ik er achteraan.

„Precies,” gaat mijn broer verder: „Het gaat om onze ouders. Die hebben het al zwaar genoeg door dat aandelen-drama van papa.” Ik wil nog vragen wat hij daarmee bedoelt, maar mijn zus sneert er overheen: „Daar hebben wij onze handen al vol aan, dus los het zelf maar op. Dag Anouk.”

Plan B

Plan B: Weer naar de broer van Bas voor hulp. Hij ontvangt mij allerhartelijkst. „Dus je bent op zoek naar een lening om je andere lening af te lossen,” vat hij mijn verhaal samen. Ik knik: „Ik probeer je zo snel mogelijk terug te betalen”, verzeker ik.

„Door het huis te verkopen,” vraagt hij. Ik schud beslist mijn hoofd: „Nee. Geen denken aan. Dat huis is voor de kinderen.” „Hoe betaal je dan terug?” Ik haal mijn schouders op. Van mijn salaris kan ik niet sparen, daarvoor zijn mijn kosten te hoog. „Je kunt dus beter iets verkopen” constateert Casper. „Wil je de schilderijen van Jan Cremer?” Casper schudt zijn hoofd. „Nee. Ik wil je aandelen in de zaak.”