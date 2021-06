Voetbalvrouw Naomi Veltman: Ik schaam me er niet voor dat ik thuisblijf

Naomi: „Het voordeel van een relatie met een voetballer is dat geen week hetzelfde is. We maken ontzettend veel leuke dingen mee.” Ⓒ Eigen foto

De term voetbalvrouw, daar zijn ze niet allemaal even dol op. Maar ze zijn het natuurlijk wel: vrouw van een Oranje-speler. In VROUW Magazine vind je de drijvende krachten achter Donny van de Beek, Davy Klaassen en Joël Veltman. Deze keer het verhaal van Naomi Veltman (29). Ze is getrouwd met Oranje-verdediger Joël Veltman, die ook bij Brighton & Hove Albion speelt. Ze wonen in Brighton en hebben samen een dochter, Sienna (2).