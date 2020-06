’Zo’n virus is net hoofdluis’

Het was druk in de stad. Een mooie, zwoele vrijdagavond en de terrassen waren weer open. Wat wil een mens nog meer? Ik speurde naar een vrije tafel bij mijn favoriete tapasrestaurant. Het was maanden geleden dat ik mijn beste vrienden zag. We hielden keurig 1,5 meter in acht. „Heb je een plekje voor ons?”, vroeg ik de eigenaar. Er werd wat geschoven. „Voor vier personen, daar in de hoek”, wees hij al snel. Enthousiast gaf ik hem een high five. Een high five… Ja, laat die maar even bezinken.

Ongelukje

Ik deed het niet met opzet, maar het gebeurde wel. Het was een ongelukje. Een dom ongelukje, want we zijn momenteel immers bezig met het bestrijden van een virus dat voor mensen hele nare gevolgen kan hebben. En een van de maatregelen is geen onnodig fysiek contact hebben. En een high five vanwege een vrij tafeltje op een terras valt toch echt onder ’onnodig’. Een enthousiaste vuist in de lucht met een ’yes!’ had ook volstaan.

Maar het gebeurt, ik zie het om me heen: het wordt drukker, de stranden stromen vol, terrassen lopen over... En dan gaat het weleens verkeerd. Vaak per ongeluk, soms met opzet. Op Facebookpagina’s van groepen mensen die allemaal vinden dat ze het beter weten dan de deskundigen lees ik oproepen om de regels met voeten te treden: ’Lekker links lopen jongens. Dat zal ze leren, al die angsthazen’. En: ’Echt niet dat ik die 1,5 meter afstand houd. Nergens voor nodig. Wie bang is ziek te worden, blijft maar gewoon thuis. Het is niks meer dan een griepje.’

Verkeerslichten

Eh… voor jou misschien. Maar niet voor mijn moeder van in de 80 of voor mijn buurman van begin 50 die net is geopereerd aan zijn hart. Maar een kniesoor die daar op let. Als jij maar lekker recalcitrant kan doen, toch? Wat kan jou de medemens schelen? ’Kijk mij eens stoer de wet overtreden. Cool ben ik hè. Dat durf ik zomaar…’

Zeg eens eerlijk: rijd jij ook zonder gordel met 90 km per uur en alle rode verkeerslichten negerend door de bebouwde kom ? Nee? Hoezo niet? Dat zou toch echt ook supercool zijn? Omaatjes scheppen op het zebrapad? O, je wil jezelf en anderen niet in gevaar brengen. Aha… I rest my case.

Het nieuwe normaal

Gelukkig zie ik dat de meesten hun best doen. Net als ik. We ontwijken elkaar op straat en staan netjes op 1,5 meter afstand in de rij voor de kassa. En soms vergeten we het ook ineens. Kom je die buurvrouw tegen die ernstig ziek was en enorm is opgeknapt en dan sta je haar plotseling te knuffelen. En besef je dan pas dat dat niet meer mag in het ’nieuwe normaal’.

Want het ’nieuwe normaal’ is natuurlijk niet normaal hè. Dit is het ’tijdelijke abnormaal’. En dat is niet leuk. En dus gaat het weleens mis. Maar als we met z’n allen terug willen naar het ’oude normaal’ zullen we ons voorlopig aan de maatregelen moeten houden. Die zijn immers niet voor niets bedacht. Vooralsnog heeft het z’n vruchten afgeworpen: het aantal mensen dat in Nederland met Covid-19 op een ic ligt, is momenteel 32. En in de regio waar ik woon, is zelfs al weken geen nieuwe corona-diagnose gesteld. Om met Mark Rutte te spreken: ’En dat hebben we samen gedaan, met 17 miljoen mensen. En om dat virus onder controle te houden, zullen we het weer samen moeten doen.’

Dag oma

Nog even volhouden dus zodat het ook weer veilig is voor ouderen en iedereen met ’onderliggend lijden’. Want het virus is dan misschien onder controle, het is nog niet weg. En het zou toch leuk voor die mensen zijn als ook zij weer eens een keer koffie kunnen drinken op een terras? Maar net teveel high fives en knuffels en voor je het weet, laait de boel weer op.

Dus houd jezelf onder controle. Dat geldt dus ook voor mijn populistische gedoe op het terras. En voor iedereen die met opzet ’stoer’ opstandig loopt te zijn; of oma nou aan de beademing belandt omdat ze onder een auto kwam of omdat iemand haar besmette met een voor haar potentieel dodelijk virus, onder de streep is het resultaat hetzelfde: dag oma. Er hoeft maar 1 persoon een virusdeeltje bij zich te dragen en we zijn weer terug bij af. Eigenlijk net hoofdluis, zo’n virus…