’Paradijsvogel’ Pippa (48): Vooral onbekenden vinden het belachelijk

„Soms zie ik de mensen kijken: ’Wat heeft zij nou weer op haar hoofd?’ Grote kans dat ik mijn zelfgemaakte hoedje met vogels draag, een indianentooi of bloemen in mijn haar: zoveel als er maar in passen. Dat ben ik: uitgesproken. Niet om op te vallen, maar omdat ik dat mooi vind. Ik zou me juist bekeken voelen in een spijkerbroek.”

Excentriek

„Als klein meisje voelde ik me al een vreemde vogel. Ik paste er nooit helemaal tussen, ik was net iets meer vrijgevochten dan anderen, of droeg iets wat niemand anders in het dorp droeg. Dat excentrieke is inmiddels mijn handelsmerk. Ik kleed me graag in de stijl van de jaren 20 en 50, met een chique twist à la Mary Poppins. Soms ga ik voor een ratjetoe, zoals Pippi Langkous.”

„En een beetje bloot vind ik soms ook leuk. Ik ben burlesque danseres en op het podium is niets me te gek. Veel outfits maak ik zelf en sommige geven me vleugels. Heerlijk! Ik kleed me zo voor mezelf én om mijn lichaam te vieren, dat is de essentie van burlesque. Ook in mijn leven. Ik ben een tijdje doodziek geweest, zat zelfs in een rolstoel. Toen heb ik geleerd dat het leven echt te kort is om je druk te maken over wat anderen van mij vinden. Of voor het dragen van een grijze trui.”

Paradijsvogel

„Daarom pak ik tegenwoordig nóg meer uit. Ik ga nu ook door het dagelijks leven met mijn podiumnaam. Pippa Pinuppins is een mix van Pippi Langkous, Mary Poppins en pin-up, de drie dingen waar ik van houd. Pippa is wie ik nu ben. Anderen, vooral onbekenden, vinden dat belachelijk. Ook dat doet me niets. Ik ging van vreemde vogel naar paradijsvogel en ben daar trots op.”

