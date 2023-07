’Was ik maar nooit aan een hond begonnen!’

Mijn scheiding vorig jaar kwam voor mij als een totale verrassing: mijn vrouw bleek al twee jaar een ander te hebben. Het was een nare periode, maar inmiddels heb ik mijn leven weer op de rit.

Boris

Mijn ex en ik hebben een co-ouderschap en ik zorg om de week fulltime voor onze zoons van 12 en 14 jaar. Sinds de scheiding zeuren mijn kinderen om een hond. Mijn ex-vrouw is allergisch, dus eerder kon dat nooit.

Mij leek dat ook wel leuk. Gezellig als ik alleen thuis zou zijn en een lief speelmaatje voor de kinderen. Via een fokker kocht ik een golden retriever-pup en sinds afgelopen najaar woont Boris bij ons.

Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik het hebben van een hond zwaar heb onderschat. Ik had het van tevoren goed geregeld, dacht ik: de ene week zou een hondenuitlaatservice van maandag tot donderdag langskomen en de andere week zouden mijn zoons Boris uitlaten.

Veel werk

Ik zocht op internet naar de ideale gezinshond en kwam toen bij een golden retriever uit. Al binnen een paar weken bleek dat zo’n puppy echt veel werk is. Ik had de eerste twee weken vrij genomen, maar Boris kon daarna nog helemaal niet alleen zijn. Hij jankte en blafte zo hard dat de buren al snel begonnen te klagen.

Bovendien knaagde hij alle stoelpoten kapot. Dat betekende dat ik het heel langzaam moest opbouwen en veel thuis moest werken. Dat heeft maanden geduurd en daar was mijn baas niet blij mee. Ook kon ik niet bouwen op mijn zoons; die hadden voortdurend wisselende roosters, moesten nablijven of gingen met vrienden de stad in.

Daarnaast had ik me niet gerealiseerd dat een hond een echte handenbinder is. Je kunt niet meer spontaan uit eten gaan, naar de bioscoop of een weekendje weg. Ook vrienden en familie zitten niet altijd op een hond te wachten.

Opluchting

De afgelopen week ben ik met mijn zoons op vakantie naar Kreta geweest. Boris ging naar een hondenhotel. Ik moet zeggen dat het leven zonder hond me uitstekend beviel.

Ik kon gaan en staan waar ik wilde zonder me zorgen te maken over het feit dat de hond te lang alleen zou zijn. Ik kon ter plekke beslissen of we in een restaurant gingen eten of dat ik zelf zou koken.

Mijn zoons riepen regelmatig dat ze Boris misten en zin hadden om hem te zien. Ik had dat gevoel helemaal niet, voelde vooral opluchting.

Molensteen

En ja, nu ben ik weer thuis met Boris. Mijn zoons zijn op vakantie met mijn ex. De hond voelt als een molensteen om mijn nek. Ik heb zin om te gaan daten, maar hoe combineer ik mijn werk, mijn hond en afspraakjes met onbekende vrouwen?

Het liefst zou ik de hond verkopen. Of desnoods gratis weggeven. Ik weet alleen niet hoe ik dat aan mijn zoons moet vertellen. Die vergeven me dat nooit. Was ik er maar nooit aan begonnen!

