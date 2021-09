Daghoroscoop 17 september - Stress kan je gezondheid schaden, Vissen

VANDAAG JARIG

Op communicatief gebied zul je voorzichtigheid in acht moeten nemen. Controleer of anderen je goed begrijpen of begrepen hebben, dat kan veel narigheid voorkomen. Professionele verplichtingen kunnen je naar onbekende gebieden sturen. Let op je gezondheid en neem vooral genoeg rust.

RAM

Je fantasie kan vandaag op hol slaan. Zwijg als controversiële onderwerpen ter sprake komen. Luister in de liefde naar je hart; je gevoel is zuiverder dan de feiten. Doe vanavond iets leuks met je partner of gezin.

STIER

Benader een huiselijk conflict filosofisch; het is niet jouw taak om een ieder steeds voor problemen te behoeden. Probeer datgene te bereiken wat jou gelukkig maakt. Zorg voor meer vrijheid als je die nodig hebt. Bereid zaken goed voor.

TWEELINGEN

Vraag je af of je niet te veel van anderen vergt als je ontevreden bent over hun prestaties. Besef dat degenen die voor jou werken je een bemoeial en zeurpiet kunnen vinden. Probeer nauwer samen te werken en let beter op je spullen.

KREEFT

Met jouw fantasie kun je geld verdienen en tevens je carrière een impuls geven. Je financiële situatie schommelt; je bent wel eens te zorgeloos en spilziek. Dit is geen tijd om geld over de balk te gooien; ga geen nieuwe schulden aan.

LEEUW

Focus op je plannen, wensen en interesses. Verzamel feiten via contacten met deskundigen of volg een cursus of workshop. Het is misschien nu niet duidelijk hoe je er je voordeel mee kunt doen, maar er komt een bruikbare kans.

MAAGD

Hoewel je met veel mensen op goede voet bent kan het moeite kosten jouw standpunten uit te leggen. Wat je voelt kan moeilijk onder woorden te brengen zijn. Misschien moet je je visie laten rijpen voor je deze aan kritiek blootstelt.

WEEGSCHAAL

Een bevriend iemand is een geschikte kandidaat als zaken- of huwelijkspartner. Het enige struikelblok kan een verschillende manier zijn om met geld om te gaan. Het is een goede combi: de één geeft uit, de ander trekt aan de rem.

SCHORPIOEN

Beslissingen zijn vaak moeilijk als er te veel mogelijkheden zijn. Praat met diverse mensen en je krijgt even zoveel meningen. Weeg ze tegen elkaar af. Breng jezelf niet in verlegenheid door ongecontroleerde geruchten te verspreiden.

BOOGSCHUTTER

Als je recent veel tijd alleen doorbracht is nu het moment gekomen om je weer onder de mensen te begeven en van het leven te genieten. Ook een werkpaard moet af en toe pauzeren. Bezoek een park en kijk naar mensen.

STEENBOK

Denk goed na voor je vrienden betrekt bij een financieel avontuur. Je zelfvertrouwen neigt naar overdrijving. Doe geen beloften die je niet kunt houden en houd gesprekken aan de luchtige kant. Trek niet te snel conclusies.

WATERMAN

Je kunt het gevoel hebben dat je partner jouw ambities niet steunt. Besef dat je onrealistisch overkomt als je je wollig uitdrukt. Verwoord je ideeën duidelijk; dit is een gunstig moment voor een zinvol gesprek.

VISSEN

Op het werk zal spanning ontstaan als iemand ziek is of te laat voor een afspraak. Je moet plannen misschien te elfder ure omgooien. Stress kan je gezondheid schaden en met name je maag van streek brengen. Ga even naar buiten.

