Jarenlang was Barbara Muller een roepende in de woestijn. Ze werd door critici en politici uitgemaakt voor crimineel, haar kinderen zouden opgroeien met een moeder in de gevangenis. Inmiddels kan de oprichtster van stichtingen Beschermde Wieg en Het Babyhuis er om lachen. Want anno 2020 is zelfs de overheid ervan overtuigd dat haar werk kinderlevens redt.