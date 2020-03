’Vrouwen vinden mij tijdens een gewoon griepje een prettiger mens’

Het thuisfront snakt naar het moment waarop ik koortsachtig en snotterend in bed beland. Nee, dit gaat niet over corona, maar over een doodgewoon wintervirus. Want ik gedij bij griep. Althans, die mening is de vrouwen toegedaan die ooit voor me zorgden in periodes van thermometer en aspirines. Zij vinden dat ik een aanzienlijk prettiger mens word van griep. Het temperament en de veeleisendheid die mijn karakter volgens hen kenmerken, worden door ziekte volledig lam gelegd.

Serene rust

Om maar in de wollige taaltermen te blijven: influenza maakt me zo mak als een schaap. Mijn moeder sprak het ooit als eerste hardop uit: „Jij bent op je liefst en gemakkelijkst bij ziekte. Dan lig je rustig in bed, slaap je 20 uur per dag en zeurt nergens om. Je bent al tevreden met een aai over je bol en bouillon met een beschuitje.” Ze ontwaarde een schrijnend contrast met mijn gedrag bij blakende gezondheid: dan voerden drukte, eigenwijsheid en het opslurpen van aandacht de boventoon.

Volgens opeenvolgende partners die de moederrol tijdens latere griepaanvallen overnamen, is er sindsdien weinig veranderd. Nog altijd onderga ik op mijn ziekbed lijdzaam het lot van zieligste man ter wereld. Diep weggedoken onder het dekbed wacht ik, gehuld in drie truien, rustig op betere tijden. Geen onvertogen woord komt over mijn lippen. Weinig bevreemdend dus dat het thuisfront jaarlijks reikhalzend uitkijkt naar het moment waarop rillingen, spierpijn en een loopneus een weekje bedlegerigheid aankondigen: even serene rust in huis.

Griepepidemie

Maar ja, het is inmiddels half maart, het voorjaar zit in de lucht en nog altijd vertoon ik nul voortekenen van fysieke ongesteldheid. Toch houdt de omgeving hoop. Toen het NOS Journaal midden vorige maand van een officiële griepepidemie repte, werd gemeld dat deze doorgaans 14 weken aanhoudt. Naast me zag ik een paar blauwe ogen fonkelen.

