Daghoroscoop 10 maart

VANDAAG JARIG

Uw carrière lijkt dit jaar niet uw topprioriteit te zijn. In principe hebt u vorig jaar bereikt wat u wilde en zult u nu willen focussen op andere dingen. Netwerken blijft belangrijk en een gevulde sociale agenda zal direct te linken zijn aan uw werk. Verre reizen hebben daar ook mee te maken.

RAM

U kunt scoren met fantasierijke ideeën; experimenteer in uw werk, ga vernieuwing niet uit de weg en oogst wat het u brengt. Later vandaag kunt u achteloos zijn en iets van waarde verliezen. Breng wat meer fantasie in uw liefdeleven.

STIER

Iets wat u dwarszit en waarmee u al een tijdje rondloopt kan ineens worden opgelost. Uit een ontmoeting met een ongewoon iemand kan een levenslange vriendschap groeien als u openstaat voor een gesprek en andere visies.

TWEELINGEN

Tel liever uw zegeningen dan u druk te maken over de dingen die u tekort komt. Het kan tot een breuk leiden als u op liefdesgebied iets tracht te forceren. Een gesprek kan u de ogen openen voor uw eigen tekortkomingen.

KREEFT

Verplichtingen en privéleven kunnen elkaar in de weg zitten en u zult moeten beslissen wat voorrang moet hebben. Verontschuldig u bij de verliezende partij en verspil er niet te veel energie aan. U kunt vandaag ook iets bijleren.

LEEUW

Betaal rekeningen en werk uw boekhouding bij. Zorg voor een waterdichte regeling als u iemand geld leent zodat er geen situatie ontstaat die later niet meer te corrigeren is. Neem afstand van een nare gebeurtenis in het verleden.

MAAGD

Door wetenschappelijk te denken kan uw carrière een flinke impuls krijgen. Sla acht op de gedachten en ideeën die u komen aanwaaien en sta open voor verandering op elk gebied. Test een vernieuwde visie op de mensen om u heen.

WEEGSCHAAL

U kunt koppig en zijn en onverwacht, maar tevens geniaal. U zou een uitvinding kunnen doen en daarmee veel geld verdienen. Ga uit van uw primaire reactie als u een probleem moet oplossen. Werk samen met uw partner.

SCHORPIOEN

Een prima dag om zaken te bespreken die uw leven kunnen veraangenamen. Een nieuwe partner kan zich tot een bekwaam zakenpartner ontwikkelen en misschien tot meer dan dat, terwijl deze ook uw situatie kan verbeteren.

BOOGSCHUTTER

Laat geen dingen slingeren; degene die het moet opruimen zal dat met tegenzin doen. U kunt koppig zijn als u zich vastbijt in een probleem waarop het antwoord niet direct voor handen is. Praat er met iemand over.

STEENBOK

U zult meer zelfvertrouwen hebben dan anders en kunt daardoor aardige oplossingen bedenken voor oude problemen. Onenigheid met een kind is mogelijk, maar is af te wenden als u de deur uitgaat en geen discussie begint.

WATERMAN

Als u wetenschappelijk bent ingesteld kunt u vandaag iets geniaals bedenken. Dat kan met computers te maken hebben en u zou er veel geld mee kunnen verdienen. U kunt nu anderen overtuigen geld te steken in uw ideeën.

VISSEN

Bedenk een oplossing voor een huiselijk probleem en zet er uw gevoel en fantasie voor in. U kunt geld verdienen met een creatieve doorbraak. Door hard te werken maakt u kans op promotie en daar zijn aangename consequenties aan verbonden.