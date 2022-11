Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Margriet: ’To-do lijsten afstrepen, geeft een haast verslavend geluksgevoel’

Door Julia Kroonen Kopieer naar clipboard

’Neem bijvoorbeeld ambitieus zijn, wie wil dat nou niet zijn?’ Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Er zit maar 24 uur in een dag, maar dat is niet voor iedereen genoeg. Hoe kan het dat we altijd tijd tekort hebben? Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Tilburg University en neuropsycholoog, zocht het uit.