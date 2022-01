Fanessa vond geen huis na scheiding: ’Het is werkelijk schrijnend’

Ingestort

Fanessa van de Mosselaar (41) sliep na haar scheiding een jaar lang op de bank bij twee verschillende kennissen. Ze pendelde in die tijd heen en weer tussen haar slaapadressen en haar kinderen (8 en 4), die bij hun vader in Waddinxveen bleven wonen. Als zij in ’haar’ week bij de kinderen was, verbleef hij overdag bij familie. ’s Avonds kwam hij weer thuis en vertrok Van de Mosselaar weer naar haar slaapadres. Deze complexe constructie heeft, zo merkt Van de Mosselaar nu, zijn wissel op haar getrokken. Na een jaar lang pendelen en intensief zoeken naar een eigen plek, is ze onlangs eindelijk ingetrokken in een eigen huurwoning. „Maar ik ben nu heel erg moe. De afgelopen periode was ontzettend zwaar en stressvol. Ik werk in de zorg en heb geen gemakkelijke baan. Een eigen plek om thuis te komen is dan zo belangrijk, maar juist dat ontbrak. Ik ben nu ingestort en moet echt herstellen van de afgelopen periode.”

Overhitte woningmarkt

Van de Mosselaar wijt haar problemen volledig aan de oververhitte woningmarkt. „Het is gewoon bedroevend. Als ik me inschreef voor een sociale huurwoning, kwam ik überhaupt nooit in de top 10 terecht van mensen die in aanmerking kwamen. Particuliere huur is al helemaal niet te doen als je niet vermogend bent. In al mijn onwetendheid, ben ik in eerste instantie gaan zoeken naar een vierkamerappartement. Die wens heb ik langzaamaan moeten bijstellen, totdat ik genoegen heb moeten nemen met twee kamers. En zelfs dáárvoor wordt tegenwoordig al over de 800 euro huur gevraagd. En als er nou volop sociale huurwoningen werden bijgebouwd… Nee, de situatie is echt niet best. Dat zie ik aan de Facebookgroep waarvan ik lid ben geworden en waarin mensen in eenzelfde situatie als ik, oproepjes plaatsen. Ik zie daar wekelijks noodkreten van mensen die op straat worden gezet. Het is werkelijk schrijnend.”

Van de Mosselaar is sinds kort dus onder de pannen. „Voor mijn dochters heb ik hier een kamertje met een stapelbed en ikzelf slaap in de woonkamer op een slaapbank. Het is voor mij echt een feestje en ik vind het heerlijk om ze hier op ’mijn’ dagen te ontvangen. Uiteindelijk zal ik weer op zoek moeten naar iets groters, maar voor nu zit ik goed. Ik heb mijn rust, en dat is het belangrijkst.”