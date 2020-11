’Was jij een alcoholist? Maar je dronk alleen in het weekend!’

„In mijn puberjaren was ik erg beïnvloedbaar. Het drinken begon rond mijn 14de, samen met vrienden. Ik merkte al snel dat ik het drinken erg lekker vond en dat ik het moeilijk vond om te stoppen. Ik zocht mijn grens op en walste daar vaak overheen. Het voelde vreemd om de dag na een avondje drinken weer ’normaal te zijn’; mijn normale ik was namelijk een stuk saaier.”

Paniekaanval

„Op mijn 21ste kreeg ik mijn eerste serieuze baan. Daarom dronk ik vanaf dat moment alleen nog maar in de weekenden. Op vrijdagmiddag rond 14.00 uur begon het altijd te broeien in mijn buik: ik ga dit weekend weer lekker los. Elk weekend was ik minimaal één keer dronken. Een dronkenbui hield bij mij in dat ik heel aanwezig was. Om ’Esther 2.0’ kon niemand heen. Achteraf heb ik me vaak geschaamd om mijn dronken gedrag.”

„Ik had wekelijks grote katers en ook black-outs waren mij niet onbekend. Het besef dat ik moest stoppen met drinken, kwam nadat ik letterlijk de weg kwijt was geraakt. Na afloop van een feest liep ik op straat en ik had geen idee meer waar ik naar toe moest. Daarom vroeg ik wildvreemden op straat de weg naar huis. Uiteindelijk ben ik gelukkig thuisgekomen. De volgende dag kreeg ik een paniekaanval en wist ik het zeker: ik wilde nooit meer drinken.”

Terugval

„Mijn ouders hebben meerdere keren geopperd dat het beter zou zijn als ik zou stoppen met drinken. Maar waarom zou ik? Ik dronk toch alleen in het weekend? Wat was daar nou erg aan? Eigenlijk was ik doodsbang om te stoppen, omdat ik het gevoel had dan buiten de boot te vallen. Dat ik mijn ’grote vriend alcohol’ zou kwijtraken, maakte mij daarbij erg onzeker. Toch zette ik door. De eerste keer dat ik besloot te stoppen, hield ik dit een jaar vol. Ik had iemand met wie ik veel kon praten en bezocht een NA-groep.”

„Mijn vrienden, die net als ik van een drankje houden, begrepen dat ik wilde stoppen met drinken. Ik was erg trots toen ik twaalf maanden gestopt was, en toch, ergens begon er weer iets aan me te knagen… De complimenten over het stoppen waren inmiddels gestopt. Het was normaal geworden dat ik niet meer dronk. In mijn hoofd was het hoofdstuk overmatig alcoholgebruik, katers en black-outs afgesloten. Ik was ervan overtuigd dat als ik nu een borrel zou drinken, ik het - net als ieder ’normaal mens’ - bij twee drankjes kon houden. Dat ging vijf maanden goed en toen kreeg ik een terugval.”

Vlucht

„Na een gigantische kater besloot ik opnieuw volledig te stoppen. Ik had destijds veel vragen: ’Waarom kon iedereen om mij heen het wel bij een drankje houden?’ en ’Waarom had ik het gevoel er niet bij te horen zonder drank?’. Ik heb AA-meetings bezocht - daar kom ik af en toe nog steeds - en heb daar vooral gedaan aan symptoombestrijding (onthouding). Toch leek dat niet goed te werken voor mij, dus zocht ik verder.”

„Ik kwam uit bij de podcast-uitzending Verslaving, zelfafwijzing, alcoholisme en noodlijdenheid. In deze uitzending was ervaringsdeskundige Robert Koops te gast. Ik kwam erachter dat je een verslaving pas echt kunt aanpakken als je de reden van het gebruik weet. Waarom wilde ik vluchten van de werkelijkheid? Ik werd reuze benieuwd, want er was naar mijn weten geen directe aanleiding geweest waarom ik dronk.”

Buitenstaander

„Een paar maanden geleden legde ik voor coachingsgesprekken contact met Robert Koops. Door onze gesprekken kwam ik erachter dat ik mijzelf altijd als buitenstaander heb gezien. Ik kom uit een druk gezin en bleef vaak op de achtergrond. Maar zodra ik ging drinken was het míjn tijd. De alcohol maakte mij egoïstisch en gaf me het gevoel van ’er toe doen’. Sinds dit inzicht weet ik waaraan ik moet werken.”

„Het is nu zeven maanden geleden dat ik voor het laatst heb gedronken. Wanneer ik mensen vertel over mijn alcoholverslaving krijg ik vaak de reactie: ;Je was toch slechts een weekenddrinker? Daar is toch niets mis mee?’ Dat heb ik mezelf ook lang wijsgemaakt, maar voor mij werd mijn drankgebruik problematisch. Aan iedereen die in hetzelfde schuitje zit, wil ik dan ook meegeven dat je je niet moet laten gek maken door anderen. Bagatelliseer het niet en herpak de regie over je leven. Want elke ochtend die ik nuchter begin, voel ik mij de koning te rijk!”