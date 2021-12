‘Dus daarom zoent Prince Charming met zóveel kandidaten’

„De zevende aflevering van Prince Charming begint met zeven overgebleven mannen. Die dus allemaal strijden om dezelfde man. Dat ze hier werkelijk alles voor over hebben blijkt maar weer uit het feit dat ze met z’n allen op een rijtje gaan zitten kleien, midden op een toeristisch plein in Italië.

Teddybeer

De opdracht van de groepsdate is om iets te boetseren over iemand die je dierbaar is. Iedereen heeft een betekenisvolle foto mee, maar Jimmy springt uit de groep met zijn witte teddybeer. Ik vind het vooral schattig dat hij deze grote knuffel dus al in zijn koffer had gestopt, voordat hij wist dat deze opdracht zou komen. Het blijft me trouwens verbazen hoe kwetsbaar iedereen zich opstelt tegenover de prins. Deze keer is het Jimmy, die aan de hand van zijn beer openlijk vertelt over zijn pestverleden en de ontbrekende liefde van zijn familie. Juicy Jimmy heeft dan misschien de grootste mond van de Palazzo, maar duidelijk ook een heel klein hartje.

Prins Chris weet bij iedereen de juiste snaar te raken. Als één van de mannen emotioneel zijn verhaal doet, luistert hij zonder oordeel. De kandidaten voelen zich veilig. Want je moet niet vergeten dat er een hele crew omheen zit, inclusief een cameraman op nog geen meter afstand. En dan zitten Jimmy en de prins ook nog eens op een plein middenin Alberobello, oftewel het meest toeristische dorpje van héél Puglia.

Latino

Toch zijn het uiteindelijk de twee mannen met het lelijkste kunstwerk die de date winnen: Linnen Lars en de Ware Jakop. Het kunstwerk van Lars zou ik nog niet eens als asbak gebruiken en van de betekenis van het werk van Jakop begrijp ik vrij weinig. Iets met een stabiele basis en een bakje naast de deur. In ieder geval wederom geen date voor Jimmy en Lesley.

Terug in de villa gaan de voetjes van de vloer tijdens de dansles van de Italiaanse Roberta. Ik dacht meteen: ’die arme Michael met zijn gebroken teen’, maar hij blijkt ineens de sterren van de hemel te dansen. Je bent een Latino of je bent het niet. Prince Charming zelf kan er ook wat van. Scott transformeerde ineens in Oogcontact Casper (hij bleef de prins maar eng in z’n ogen kijken) en Marcel wordt uiteraard weer ongemakkelijk. In plaats van een pirouette geeft hij de prins gewoon een kusje in z’n nek. Ik zou zelf trouwens ook zenuwachtig worden van al die mannen in een kringetje om je heen terwijl je eindelijk de prins voor jezelf hebt. En waarom stond er geen muziek op?!

Langverwachte tongzoen

Tijdens de winnende date de volgende dag legt Lars de prins het vuur aan de schenen. Dat is ook een tactiek, natuurlijk. Helaas wordt een kus op de mond een kus op de wang. Het valt me op dat Lars bij thuiskomst doet alsof het wél een kus op de mond was. Marcel schiet hierdoor uiteraard weer meteen in de stress. Maar dat kusje op de mond stelt inmiddels ook niet veel meer voor. Een paar uur later – op de volgende én derde date met Jakop - is daar namelijk de langverwachte tongzoen! Drie keer is dus duidelijk scheepsrecht! Dit keer geen sterrenhemel, maar golden hour. Al zaten die twee in de stromende regen op een bankje in Almere. De liefde hangt bij hen duidelijk in de lucht.

Jimmy en Lesley maken in de Palazzo ondertussen de balans op. Volgens Jimmy is er tussen hem en de prins wel degelijk spanning. Dat is volgens hem dan ook de reden waarom hij nog niet op date is geweest. De prins is natuurlijk bang om in één klap verliefd te worden. Kijk, dat noem ik nou dus een (over)dosis zelfvertrouwen. Mag Marcel hier een beetje van krijgen? Bij thuiskomt probeert Jakop de vraag der vragen te ontwijken: ‘Is er gezoend?’. Maar, of er diezelfde avond nou een ceremonie is of niet, Scott en Marcel kleden zich pas om als ze antwoord hebben. Met de woorden ‘gezoend, meer dan een kus’ moeten ze het doen. Ik denk alleen maar: nou, mannen wacht maar tot je de beelden ziet.

Open relatie

Tijdens de ceremonie worden er deze keer twee mannen naar huis gestuurd. Er zit dus eindelijk weer wat tempo in. Terwijl de Ware Jakop als eerste een dasspeld krijgt (verrassend, ahum), is het daarna Linnen Lars die naar voren mag komen en zijn stropdas in mag leveren. Een bezoekje aan een archeologisch museum is dus niet bevorderend voor je liefdesleven, wie had dat gedacht. Ook Michael mag helaas zijn koffers pakken, maar hij levert zijn stropdas in met een big smile. Ik heb trouwens de hele ceremonie alleen maar gekeken naar het haar van Jimmy (hoeveel gel zat daar ineens in?!) en naar de ontwijkende blik van Marcel. Hij verdient een Oscar voor het melodramatisch wegkijken als de Prins bij iemand anders een dasspeld om doet. I love it!

Over drama gesproken. De editor van dit seizoen dingt naar een Oscar voor de teaser aan het eind van iedere aflevering. OMG, wat er volgende week weer voor bom gaat barsten! En deze keer draait al het drama om niemand minder dan Prince Charming himself. Dus daarom zoent de prins met zóveel kandidaten! Hij wil namelijk een open relatie en dat is niet waar Marcel en Jakop voor zijn gekomen. En geef ze eens ongelijk. Een groter contrast met de serieuze Marvin, de prins van vorig jaar, bestaat er niet. Ik zit er in ieder geval weer klaar voor. En trouwens ook voor de blote billen van Jimmy en Jakop.”