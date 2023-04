Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de Lakens June viel 52 kilo af: ’En nu heb ik geen seksleven meer’

„Mijn man kan mij honderd keer zeggen dat hij me prachtig vindt, ik voel het niet.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van June (43). Jarenlang kampte ze met overgewicht, tot ze het voor elkaar kreeg een knop om te zetten en haar leefstijl rigoureus te veranderen. In anderhalf jaar tijd verloor ze 50 kilo. ’Ik had verwacht dan alles dan beter en leuker zou worden. Maar een van de pijnlijke gevolgen is dat ik ook mijn seksleven kwijtraakte.’