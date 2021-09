Rikaa (30) onderging buikwandcorrectie: ’Eindelijk mijn zandloperfiguur terug’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik ben nu dertig, maar door alles wat ik heb meegemaakt, heb ik eigenlijk te veel levenservaring voor mijn leeftijd. Leeftijd is ook maar een getal. Naar mijn idee is het vooral belangrijk dat je lekker in je vel zit en sinds een aantal maanden voel ik mij gelukkig een stuk beter.”

Waarom gaat het sinds een aantal maanden een stuk beter?

„Zwanger worden is voor mij niet vanzelfsprekend. Ik vond het altijd belangrijk om goed te eten en veel te bewegen, maar doordat ik moeilijk zwanger werd, raakte ik mezelf een beetje kwijt. Ik woog altijd 68 kilo, maar ging opeens naar de 80 kilo. Toen ik eenmaal zwanger was van mijn zoontje, kreeg ik te horen dat mijn moeder kanker had. Uiteindelijk is zij overleden toen mijn zoontje nog maar drie weken oud was. Door het hormoontraject dat met mijn zwangerschap gepaard ging, woog ik op een gegeven moment 111 kilo. Ik voelde mij opgesloten in mijn lichaam en kon niet meer naar mijn spiegelbeeld kijken. Daarom besloot ik het roer om te gooien. Op eigen kracht ben ik 33 kilo afgevallen, maar die buik bleef. Uiteindelijk heb ik daarom een buikwandcorrectie laten uitvoeren. Het was zeker niet goedkoop en heeft mij 8000 euro gekost, maar het is het waard geweest. Het heeft de kwaliteit van mijn leven enorm verbeterd.”

Rikaa: „Deze foto met mijn moeder is net na de geboorte van mijn zoontje genomen. Ik schaamde mij enorm voor mijn lichaam, dus een foto uit deze periode is zeldzaam. Ik gok dat ik hier rond de 100 kilo weeg.” Ⓒ Eigen beeld

Heb je een beautygeheim?

„Gezondheid is het mooiste bezit en tevredenheid de grootste schat. Natuurlijk heb ik mijn beautycrèmepjes en smeersels, maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat schoonheid van binnenuit komt. Ik wandel daarom ook veel. Het is goed om in beweging te blijven en je hoofd leeg te maken. Toch houd ik er ook van om lekker te tutten. Door de weeks heb ik een standaard make-up ritueel. Als ik in het weekend iets bijzonders ga doen, vind ik het wel leuk om zwaardere oogmake-up te dragen en deze af te stemmen op mijn kleding.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik ben nagelstyliste en vind het daarom belangrijk om er verzorgd uit te zien. Ik houd van leuke make-up, kleding en nagels, dus daardoor word ik vaak jonger geschat. Je kunt je leeftijd daarmee een beetje verbloemen. Toch is het niet zo dat mensen mij tien jaar jonger schatten, meestal zitten ze er maar een paar jaar naast.”

Wat vind je mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen. Ik heb grote, sprekende ogen. Van mijn gezicht kun je heel makkelijk mijn emoties aflezen. Als je naar mijn ogen kijkt, zie je meteen hoe ik mij voel. Dat vind ik een mooie eigenschap. Hiernaast ben ik na mijn buikwandcorrectie ook heel tevreden met mijn buik. Ik heb eindelijk mijn zandloperfiguur terug. Ik ben ongelofelijk blij met mijn cosmetisch arts. Hij heeft echt mijn leven veranderd. Volgend jaar hoop ik weer in bikini naar het strand te gaan. Natuurlijk zal mijn striae nog wel zichtbaar zijn, maar ik draag mijn strepen met trots!”

Waarmee ben je minder blij?

„Momenteel ben ik heel tevreden met mijn lichaam. Toen ik midden in het hormoontraject zat om zwanger te worden, dacht ik hier echter heel anders over. Ik had het gevoel dat ik in een totaal ander lichaam gevangen zat. Gelukkig ben ik nu weer meer dan tevreden. Als ik nu naar mijn buik in de spiegel kijk, kan ik wel huilen van geluk.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Als ik om me heen kijk ben ik een heel tevreden mens. Ik heb een fijn leven, leuke vrienden en een eigen nagelsalon, dus ik mag heel tevreden zijn. Natuurlijk lijkt het mij fantastisch om in mijn vakgebied steeds hogerop te komen, maar ik ben blij met het pad dat ik nu bewandel.”

Heb je een levensles?

„Mijn moeder zei altijd: ’Je komt alleen en je gaat alleen. Je moet het zelf doen.’ Hierbij sluit ik mij ook helemaal aan. Belangrijk is ook om niet te vergeten dat alles goed komt. Hoe donker het ook is, uiteindelijk wordt het weer licht.”

