Naar schatting 12.000 mensen per jaar ondergaan een gastric bypass: een maagverkleining om te kunnen afvallen. In de nieuwste VROUW Glossy delen vijf vrouwen hun (heel wisselende!) ervaringen, waaronder Joke van der Vlies. Ze kreeg in 2015 een gastric bypass en viel 90 kilo af. Joke (59) is getrouwd, heeft twee kinderen (38 en 33) en werkt niet meer.