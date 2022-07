Daghoroscoop 12 juli - Anderen kunnen er finaal naast zitten, Stier!

VANDAAG JARIG

Jouw liefdeleven dat de laatste jaren levendig was, zal dit jaar minder prominent zijn maar nog steeds betekenisvol. Je bent conservatief op dit gebied, al neig je sinds vorig jaar naar meer avontuur. Besef dat alleen seksueel magnetisme niet genoeg is; goede seks is prettig, maar niet alles.

RAM

Weersta de verleiding om geld over de balk te gooien als het je financieel meezit. Wees liever bescheiden dan brutaal en laat je niet verwarren door een verkeerd overgebracht bericht. Over het verdelen van bronnen kan ruzie ontstaan.

STIER

Vertrouw op je eigen oordeel. Adviezen van anderen, hoewel goed bedoeld, kunnen er finaal naast zitten. Blijf uit de buurt van mensen die de wijsheid in pacht denken te hebben. Ga in op een ongebruikelijk verzoek van je partner.

TWEELINGEN

Laat je helpen door iemand met organisatietalent om een goed werkschema uit te stippelen. Ervaring en inzicht in je situatie leveren unieke adviezen op. De tijd is nog niet rijp voor herstel van een relatie; gun elkaar meer tijd.

KREEFT

Werk hard en houd je aan je agenda. Houd er rekening mee dat anderen je tegen de haren in kunnen strijken en je woorden kunnen verdraaien. Mensen kunnen vandaag wat overgevoelig zijn; jij ook. Maak geen ruzie.

LEEUW

Je kunt een mooie deal sluiten, ook al krijg je met oppositie te maken. Geluk vergezelt je. Een gesprek kan veel van je eisen, maar dat kan juist de bedoeling zijn om te zien hoe zeker je van je zaak bent. Maak je niet te veel zorgen.

MAAGD

Langdurige en goed overwogen inspanning is je sleutel tot succes. Een geheime bewonderaar(ster) kan zich blootgeven en dat zal een gelukzalige dag tot gevolg hebben. Een romantische film kan een kroon op deze dag zijn.

WEEGSCHAAL

Iemands menslievendheid op een spannend moment herstelt jouw geloof in de mensheid; maak kenbaar dat je dat waardeert. Een nieuwe relatie is gebaat bij meer tijd samen. Vraag je niet af of je altijd meer moet geven dan ontvangen.

SCHORPIOEN

Veel energie kan in communicatie gaan zitten; de halve dag kan al voorbij gaan met praten, bellen en mailen. Meng je niet in pietluttig gebakkelei. Houd je aan eigen normen en waarden en laat je niet beledigen door schoonfamilie.

BOOGSCHUTTER

Je bent de aangewezen persoon om een vervelend incident te tackelen of een lastige klant tot rede te brengen. Je ziet mensen het liefst in een positief licht en dat genereert positieve reacties. Als je gaat shoppen zul je vinden wat je zoekt.

STEENBOK

Maak er geen ruzie over als je ontdekt dat je partner te veel geld heeft uitgegeven. Het zou best kunnen dat het is besteed aan een verrassing voor jou. Een gezondheidsprobleem wordt overwonnen als je stopt met een foute gewoonte.

WATERMAN

Trek tijdelijke hulp aan als je eigen baas bent en je kunt in dit seizoen goed verdienen. Besef dat je kwetsbaar bent als je alles alleen wil doen. Begin vanmiddag met iets nieuws; je bent toe aan een uitdaging. Beloon een lief gebaar.

VISSEN

Concentreer je op de dingen waar je zin in hebt en stel dat niet uit. Gesprekken kunnen goed en vruchtbaar verlopen, maar plichten kunnen je vervelen. Doe efficiënt wat er van je wordt verwacht en plan daarna iets voor jezelf.

