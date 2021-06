IJsjesjacht

Daar sta je dan met je handjes tegen het raam van de sluisdeur. Je geeft door het glas een high five aan je moeder aan de andere kant van de deur. Ik denk dat je 3 jaar bent.

Ik ga door mijn knieën en vraag of je mee gaat op een ijsjesjacht. Áls je natuurlijk een ijsje mag van je ouders... ja, het mag! Samen sluipen we door de gang, op naar de afdelingskeuken om snel een ijsje te pakken uit de vriezer. Sst, pas op... daar komt iemand. Je schatert. Samen sluipen we terug naar papa die inmiddels ook moet lachen, en mama achter het glas ook. We geven elkaar een high five en je huppelt van de afdeling.

Waarom?

De voedingsassistente vraagt geïnteresseerd aan mij waarom ik die kinderen toch altijd zo op sleeptouw neem. Ze vindt het leuk dat ik het doe, maar ik ben toch verpleegkundige en geen pedagogisch medewerker?

Ik zeg dat ik dit juist als verpleegkundige doe omdat ik het belangrijk vind dat kinderen mee komen naar het ziekenhuis zodat ze betrokken worden bij de ziekte van papa of mama. En dan is het belangrijk dat ze ervaren dat het ziekenhuis geen enge plek is waar vreselijke dingen gebeuren maar een veilige plek waar naast gehuild, ook veel gelachen mag worden.