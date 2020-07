’Dik en ziek zijn is in veel gevallen echt niet nodig’

Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson roept het volk op om af te vallen en is een campagne gestart voor meer beweging. In april belandde hij met corona op de ic - „Ik had veel overgewicht, ik was te dik”. Sindsdien is hij ’minstens’ 6 kilo verloren en wil hij dat de Britten zijn voorbeeld volgen. Een groot deel van de mensen die van COVID-19 ernstig ziek worden, is namelijk te zwaar. En we worden, wereldwijd, met z’n allen steeds dikker. In Nederland is maar liefst de helft van de bevolking te dik, 15% heeft obesitas. Uit onderzoek blijkt dat 77% van de mensen van de Nederlandse coronapatiënten op de ic te zwaar was.

Overgewicht is een van de grootste gezondheidsproblemen van de laatste tijd, niet in de laatste plaats omdat het het risico op allerlei andere aandoeningen, zoals hartfalen, gewrichtsproblemen, diabetes, vergroot. Al deze zogenaamde welvaartsziekten leggen grote druk op de gezondheidszorg en de kosten die daaraan verbonden zijn. Medici en politieke partijen slaan al een tijd alarm, maar toch blijven we slecht eten en (veel) te weinig bewegen. En dan kun je je afvragen: mag je nog een beroep doen op de gezondheidszorg - en dus op gemeenschapsgeld - als je zelf niet je best doet om gezond te blijven?

Rokers

Het is een precair vraagstuk, want wanneer leef je gezond genoeg? Wat is overgewicht en wat niet? Welke criteria hanteer je daarvoor? En hoe zit het met mensen die ander risicogedrag vertonen dat net zo goed invloed kan hebben op hun gezondheid? Zouden rokers dan bijvoorbeeld ook extra zorgpremie moeten betalen? Of hun behandeling voor longkanker uit eigen zak moeten bekostigen? En als je hobby motorrijden is, moet de belastingbetaler er dan voor opdraaien als er voor jou hoge kosten worden gemaakt op de EHBO? Niemand leeft honderd procent gezond en vaak is ziek worden ook een kwestie van genetische aanleg en/of botte pech. Maar, als iemand die zelf het zorgstelsel onder druk zet met haar gebrekkige gezondheid, zeg ik toch: ’Mensen, ga eens wat gezonder leven!’. Want dik en ziek zijn is in veel gevallen echt niet nodig.

Kledingmaat

Het is een feit dat we ons een slecht voedingspatroon hebben aangemeten: we eten te vet, te zoet, te zout en teveel. We drinken teveel alcohol en frisdrank. We zitten het grootste deel van onze dagen stil. Het is allemaal hartstikke leuk met die body positivity en het normaliseren van een ’maatje meer’, en laten we dikke mensen inderdaad vooral niet shamen, maar als we eerlijk zijn zouden we ons wel moeten afvragen hoe normaal het eigenlijk is dat de gemiddelde kledingmaat van nu drie maten groter is dan vijftig jaar geleden.

Is het normaal dat er steeds meer kinderen zijn die op hun 6de al een vetrand over hun broek hebben hangen? Nee, dat is niet normaal. Dat is gewoon ongezond. En wie ongezond leeft, wordt sneller ziek. Erger ziek. Heel veel dingen kun je niet voorkomen, maar de oplossing is niet om alleen maar te proberen onze kwalen pas te genezen als het kwaad al is geschied en we met ons dikke lijf aan de beademing gelegd moeten worden. De oplossing is om ervoor te zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. Bewegingscampagnes, suikertaksen en accijnzen zijn maatregelen die daarbij kunnen helpen.

Erfelijke aandoening

Maar gezond blijven is in de eerste plaats je eigen verantwoordelijkheid, en niet die van de maatschappij. Neem mijzelf: ik heb een erfelijke aandoening. Als ik niet op mijn gezondheid let, als ik niet sport, teveel eet en dus te dik word, wordt mijn ziekte alleen maar erger. Ik kan zelf heel veel doen om zo gezond te blijven als in mijn geval mogelijk is. Iedereen kan dat. Niet iedereen is even gezond, even slank, of even fit. Niet iedereen kan dat worden. Dat hoeft ook niet. Er zijn heel veel factoren waarvan iemands gezondheid afhankelijk is, dus chronisch ziek zijn, overgewicht, of andersoortige gezondheidsproblemen hebben is niet alleen maar een kwestie van ’eigen schuld, dikke bult’.

Maar Boris Johnson heeft wel gelijk: je kunt er zélf ook wat aan doen. Heel wat zelfs. Dus mensen, kom uit die stoel en ga sporten. Ga beter eten en minder drinken. Ga naar buiten, ipv binnen te zitten Netflixen. Ja, het is jouw leven. Maar als jóuw leven op een gegeven moment gered moet worden, gebeurt dat wel van míjn geld. En daar betaal ik graag voor. Je moet mijn geld alleen niet over de balk smijten. Want het groeit tenslotte niet op m’n rug.