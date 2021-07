Moeten jonge meisjes een bikinitopje dragen?

Zwemkleding is zo ontworpen dat de geslachtsdelen van de drager bedekt worden. Mannen dragen over het algemeen een zwembroek en vrouwelijke zwemkleding bestaat naast een broekje ook uit een bikinitopje, waardoor de borsten ook bedekt worden. Ook bij een badpak wordt het hele bovenlichaam van de vrouw bedekt.

Kinderen

Bij jonge meisjes kun je echter vaak nog niet spreken van borsten. De leeftijd waarop de borsten gaan groeien verschilt per kind, maar dit begint over het algemeen als een meisje rond de 11 à 12 jaar oud is. Het bovenlichaam van een meisje, zo vinden vele ouders, is tot die tijd gelijk aan het bovenlichaam van een jongen van dezelfde leeftijd. Waarom zouden jonge meisjes wel hun tepels moeten bedekken, maar jongens niet? Een veelgehoord argument is dat er met twee maten wordt gemeten.

Om deze reden zijn verschillende ouders van mening dat hun dochter geen bikinitopje hoeft te dragen totdat zij borsten krijgt. Er is volgens hen namelijk nog niks om op die leeftijd te bedekken. Anderen zijn juist van mening dat ook jonge meisjes een bikinitopje moeten dragen. Voorstanders zeggen dat kinderen beschermd moeten worden tegen mensen met verkeerde bedoelingen.

Discussie

Onlangs laaide de discussie ook op Twitter op. Verschillende ouders lieten weten dat hun kinderen van de opvang niet in alleen een zwembroekje mochten zwemmen. De kinderen moesten verplicht een zwempakje of bikinitopje aan, waarbij dus ook het bovenlichaam wordt bedekt. Dit is seksualisering van het kinderlichaam, menen deze Twitteraars.

Anderen vinden het juist terecht dat een opvang zulke eisen stelt. Zij vinden dat de opvang vooraf moet voorkomen dat er vervelende dingen gebeuren of dat foto’s van deze kinderen in verkeerde handen vallen.

