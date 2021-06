Hoe blijven witte sneakers wit?

„Niks zo hinderlijk als witte gympen die bijna grijs of geel zijn geworden dus aan de slag! Voor een simpele schoonmaak van de schoenen tussentijds zijn babydoekjes heel handig om het vuil eraf te halen.”

Kussensloop

„Weken in een sopje kan natuurlijk ook, maar dan moeten de veters en losse zolen eruit want die worden apart gewassen, bij voorkeur met een vlekkenverwijderaar. Een nog serieuzere optie is het wassen in de wasmachine, dat kan zowel met leren sneakers als met een paar van textiel. Gebruik een witte was wasmiddel en was de sneakers op 40 of 60 graden. Doe ze in een oude kussensloop en samen met wat handdoeken zodat je geen bonkend geluid in de wastrommel hoort. Laat de sneakers goed drogen, eventueel met kranten erin, dat duurt meestal 1-2 dagen.”

Tandpasta

„Ook een probaat middel (voor wit leer) is het schoonmaken met een goedje van afwasmiddel en schoonmaakazijn. Poets daarna af met een droge doek en herhaal de methode direct daarna met een beetje tandpasta. Hiermee krijg je namelijk ook eventuele witte krasjes op de schoenen weg.

Is het heel ernstig gesteld met de vergeelde gympen? Zoek dan het heil in het volgende recept: een schep bakpoeder of soda, gemengd met een glas water en een scheutje wasmiddel en roer dit door elkaar. Aanbrengen (doe gelijk de zolen mee!) met een schone tandenborstel en een paar minuten in laten trekken, daarna deppen en laten drogen. Nog steeds net helemaal wit? Dan is een wattenschijfje met bleek de volgende stap om daarmee over het leer te wrijven. Gebruik er eventueel een wondersponsje bij maar zet niet teveel druk.”

Shoe dokter

„Wit suède sneakers hebben een voorzichtige aanpak nodig en kunnen beter niet te nat worden. Borstel los vuil en vlekken er zo goed mogelijk af met een suèdeborstel en een vlekkengum. Lukt het niet? Dan zou ik niet verder rommelen, maar even naar dé shoedokter gaan (ja heus, hij bestaat).

Mo Onkul uit Amsterdam is voor mij al jaren de held die zelfs kaarsvet laat verdwijnen van de sneakers. Ik leerde hem kennen toen vriendin S. haar dure Louboutin pumps aftrapte door na een feestje op een kiezelpaadje naar de auto te lopen. Wie dat weet te repareren staat bij mij hoog aangeschreven en daarom neem ik vooral zijn ultieme sneaker tip ter harte.

Mo vindt namelijk dat sneakers na aankoop direct gul ingespoten moeten worden met een beschermingsspray tegen vuil en water of dat je ze grondig moet waxen. Op die manier valt vuil er altijd af te poetsen of vegen. O ja, woon je niet in Amsterdam? De schoenen kunnen gewoon naar hem opgestuurd worden. Wel zo handig als je bang bent dat je de witte sneakers zelf niet in orde krijgt of helemaal geen tijd hiervoor hebt.”

Komrads vegan, duurzame sneakers gemaakt van gerecyclede materialen zoals appelleer, rubber, petflessen en katoen. Ⓒ Komrads

Shoe dokter Mo krijgt alle sneakers weer op orde.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.