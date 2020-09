Daghoroscoop 18 september

VANDAAG JARIG

Op financieel gebied zullen interessante ontwikkelingen plaatsvinden en aan de orde van de dag zijn als gevolg van tumultueuze gebeurtenissen in de loop van 2020. Niet alleen bij u, maar ook bij veel anderen. Uw carrière kan kort tot stilstand komen en vervolgens van richting veranderen.

RAM

U kunt behoorlijk uit uw humeur raken; misschien door jaloezie omdat een vriend(in) iets bereikt wat u zelf zou willen hebben of bereiken. Vier zo’n innerlijk conflict niet bot op anderen. Uw tijd komt ook. Zoek afleiding in sport.

STIER

Het kan er op lijken dat een deal niet doorgaat maar als u een paar dagen wacht wordt veel duidelijk. Noteer wat uw intuïtie u zegt en kijk na een dag of wat of het klopt. Heb mededogen met uw vijanden en ga niet van het slechtste scenario uit.

TWEELINGEN

In de wens een goede indruk te maken, kunt u beloften doen die u niet kunt nakomen. Uit angst u te vervelen kunt u te gemakkelijk met iets instemmen. Er zijn meer manieren om onrust te verdrijven. Doe iets voor uzelf en alleen.

KREEFT

Doorgaans weet u vrij zeker waarmee geld te verdienen is maar soms zit u ernaast en dat heeft een negatief effect op uw zelfbeeld. Geef nu geen geld uit, ook niet dat van anderen. Stel een financieel besluit uit. Wees niet te hebberig.

LEEUW

Probeer mensen voor u te winnen en schenk daarbij aandacht aan uw uiterlijk. Er wordt op u gelet. Een zakelijk partner zal zich niet makkelijk voor uw karretje laten spannen. Vraag geen gunst, ook niet aan iemand die bij u in het krijt staat.

MAAGD

Sta open voor andere visies of voor een ingeving die de rest van de dag kan bepalen. U beschikt over energie en enthousiasme. Typisch een dag om voor uzelf op te komen en voor het doel dat u nastreeft. Breng ideeën naar buiten.

WEEGSCHAAL

Praat met vrienden liever niet over geld. Hoewel u doorgaans makkelijk aan geld komt kunt u vandaag te inhalig zijn. U doet er verstandig aan u conservatief te kleden en te gedragen, zodat u solide overkomt op uw contacten.

SCHORPIOEN

Let op hetgeen u zegt en laat u geen informatie ontsnappen die niet voor anderen bestemd is. Ideeën zullen spontaan bij u opwellen, maar gaan snel verloren als u ze niet noteert. Gebruik liever uw verstand dan spierkracht.

BOOGSCHUTTER

Filosofische ideeën en het onbekende, boeien u en uw werk is gebaat bij historisch onderzoek. Dankzij oude archieven en documenten kunt u doordringen tot de kern van een mysterie. Laat u ook leiden door uw intuïtie.

STEENBOK

Economische ontwikkelingen kunnen u in het nauw hebben gebracht en als u grote risico’s nam kan de financiële zekerheid van uw gezin gevaar lopen. U kunt gerust gesteld worden door een afspraak met de bank te maken.

WATERMAN

Zekerheid is niet uw grootste prioriteit behalve in uw relatie of huwelijk. Toch zal het aangenaam zijn als ook uw werk houvast geeft. Geloof in uzelf en succes wordt uw deel. Mensen nemen hun pet voor u af als u niet te arrogant bent.

VISSEN

Hoewel u in uw werk intuïtief en fantasievol bent kunt u besluiteloos zijn als het om verantwoordelijkheden gaat. Het wordt tijd dat u leert delegeren. Investeer in uw gezondheid en laat u adviseren door ervaringsdeskundigen op dat gebied.