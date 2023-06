Daghoroscoop 30 juni - Sterrenbeeld Steenbok: Maak het jezelf gemakkelijk!

VANDAAG JARIG

Spirituele en filosofische gelijkwaardigheid zal de belangrijkste factor zijn als jij nog op zoek bent naar een partner. Je kunt bijv. verliefd worden op een leermeester of mentor. Seks kan fantastisch zijn maar als er geen geestelijke band is tussen partners is de relatie ten dode opgeschreven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Een deel van de dag kunnen uw gedachten in beslag worden genomen door sociale activiteiten en een liefdesaffaire. Degenen die net begonnen zijn met een relatie kunnen zich de vraag stellen of zij deze moeten voortzetten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Probeer je af te sluiten van de buitenwereld en te genieten van het alleen zijn. Wie dat niet lukt kan in groot gezelschap terechtkomen; dat kan een ceremonie zijn of liefdadigheidsbijeenkomst die jou niet onberoerd zal laten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Je zult blij zijn met een ander dan het gebruikelijke tempo. Neem ter hand wat al een tijdje op actie wacht. Ga de kwalificaties na van mensen die een klus voor jou gaan doen. Doe geen beloften die je niet kunt waarmaken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Wat jij vandaag zegt zal goed ontvangen worden. Luister naar jongeren die op hun manier verstandig uit de hoek kunnen komen. Je begrijpt dan in ieder geval wat hen motiveert. Doe eens iets extra’s voor jouw geliefde.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Besteed extra aandacht aan jouw uiterlijk als je vandaag een afspraak hebt. Tot eind juli krijg je fraaie kansen om jouw ambities en wensen naar voren te brengen. Spreid de talenten en vaardigheden waaraan je hard hebt gewerkt ten toon.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Zie situaties nuchter onder ogen en neem afstand. Als je teleurgesteld bent heb jij je waarschijnlijk te kritisch opgesteld. Er is niets mis met opbouwende kritiek, maar zout op slakken leggen werkt negatief. Doe mensen geen pijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Geef een gezamenlijk doel alle aandacht. Een bezoek aan de sportschool of een massage kan een eind maken aan opgekropte spanningen. Trek er alleen op uit als jouw plannen niet stroken met die van anderen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een confrontatie met een genezer kan de dag beheersen. Ook als diens professionaliteit niet vaststaat kan het gesprek wel informatie opleveren. Dat kan persoonlijk gebeuren, maar kan ook via de media of literatuur.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een geschikte dag om plannen te maken voor een reis of om iets in gang te zetten waaraan je al lang wilde beginnen. Met jouw artistieke talent kun je succes boeken. Jouw liefdesleven kan een romantisch sausje nodig hebben.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Kom tot rust en maak het jezelf gemakkelijk. Slaap eens uit en luister naar de lieve woordjes die jouw geliefde in je oor fluistert. Samen het huishouden doen brengt jullie ook nader tot elkaar. Kijk in de krant als je een huis zoekt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Het kan met deze dag alle kanten op. Door actief te zijn heb je de meeste kans op positieve ontwikkelingen. Een gesprek met een partner kan jou op nieuwe gedachten brengen. Maak vaker tijd vrij om te praten en te luisteren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Het kan moeite kosten om te ontspannen met een crisis achter de rug en misschien een volgende op komst. Het medeleven van mensen die jou een warm hart toedragen geeft echter steun. Compassie maakt het verschil tussen vrienden.

