Daghoroscoop 11 november

VANDAAG JARIG

Saturnus die uw communicatieve vaardigheden beïnvloedt begeleidt u het hele volgende jaar. U kunt veel leren en vaker gebruik maken van slimme apps en technologische nieuwtjes op dat gebied. Misschien gaat u uw sprekerstalent gebruiken om lezingen te geven vanuit uw huis of elders.

RAM

Uw geduld kan worden getest als u door een agressief iemand wordt uitgedaagd. Neem afstand en blijf voorzichtig. Sta uw mannetje, bewaar uw gevoel voor humor en neem bij voorkeur een onverschillige houding aan.

STIER

Toenemend vertrouwen in uw eigen capaciteiten is gegrond. Er kan u een opwindend project worden aangeboden. Een mooi financieel resultaat lijkt waarschijnlijk. U kunt nieuwe invalshoeken ontdekken als u wetenschappelijk werk doet.

TWEELINGEN

Druk kan afnemen waardoor u meer bewegingsvrijheid krijgt. Het zal u opluchten, ondanks het feit dat er nog steeds sprake is van competitie. Doe al het mogelijke om mentaal en fysiek fit te blijven zodat u uitdagingen aan kunt.

KREEFT

Creatieve ideeën kunnen door uw hoofd tollen. Laat u door gebrek aan zelfvertrouwen of verlegenheid niet van de wijs brengen. U zult zelf verbaasd zijn over hetgeen u voor elkaar kunt krijgen op humanitair of sportief gebied.

LEEUW

Verspil geen kostbare tijd door tegenslagen steeds weer op te halen. Wat voorbij is, is voorbij, dus richt u op het heden. Een romantisch, warm gebaar of een goed bedacht cadeautje kan rust brengen in een stormachtige relatie.

MAAGD

Het kan een drukke dag worden met problemen die u tot snel denken zullen dwingen. Schrijvers zullen ervaren dat zij geen gebrek aan woorden of fantasie hebben. Weersta de verleiding u extra stoer voor te doen tegen nieuwe kennissen.

WEEGSCHAAL

U kunt veel opsteken van zowel oppervlakkige kennissen als nauwe contacten. Door uw stijl te veranderen of te besluiten tot een radicale make over kunt u winst scoren. Een vertrouweling kan minder betrouwbaar blijken.

SCHORPIOEN

Uw voorkeur voor logica en debat kan u in de ogen van anderen een beetje bemoeiziek maken. Hoe overtuigd u ook bent, er is altijd een andere kant. Raadpleeg een arts als u wilt afslanken en daar tot nu toe niet in slaagt.

BOOGSCHUTTER

Een loslippig type kan u tegen de haren in strijken. Reageer niet te heftig; het is waarschijnlijk onbedoeld. Blijf wel vasthouden aan uw opvattingen en dien in een debat stevig van repliek. Voorkom dat de toon te ernstig wordt.

STEENBOK

Er zit verandering in de lucht en daarmee onzekerheid die tot ruzie kan leiden. Normen en waarden verschillen per mens en geen twee mensen zijn gelijk. Wat begint als ruzie kan tot innovatie leiden of tot een verrassende relatie.

WATERMAN

Reken op interessante tijden, zeker als u vrijgezel bent. U kunt iemand ontmoeten die uw hart sneller doet kloppen. Contact met iemand die ver verwijdend is van uw vertrouwde circuit zal een aanwinst blijken van uw sociale kring.

VISSEN

Ook al bent u bij het ontwaken humeurig, moe of katterig, wat vandaag gebeurt zal uw stemming opvrolijken en inspireren. U kunt voor een meevaller in aanmerking komen die het gevolg is van iets wat in het verleden is gebeurd.