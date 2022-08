’Bekijk het maar met die beha, ik prop ze niet meer in een martelwerktuig’

„Shit, au!” Terwijl ik voorover buk om mijn schoenveter vast te maken, voel ik een scherpe steek tussen mijn borsten. Nog voor ik de pijnprikkel heb verwerkt, weet ik wat het is. Hoogverraad. Door het kledingstuk waaraan ik jaarlijks misschien wel tweehonderd euro kwijt ben en dat mij júíst hoort te supporten.

De laatste weken lijken al mijn beha’s het te begeven. De ene na de andere beugel schiet door de stof of breekt en toen ik vorige week zonder na te denken twee kanten varianten in de wasmachine mikte - het was al laat en ik kon mijn waszakje niet vinden - bleven de haakjes van de een in de ander hangen en sneuvelden er twee in een wasprogramma van nog geen uur. Ik was ze niet vaker dan nodig en haal ook echt geen heel bijzondere capriolen uit, maar toch lijkt geen enkele beha het langer dan een half jaar met me vol te kunnen houden.

Minder pijn

En dus ben ik deze week op jacht naar wat nieuwe exemplaren. Een collega opperde Marlies Dekkers. Ietwat sceptisch typte ik het adres van de website in. In je vel geprikt worden door de kapotte beugel van een beha van 25 euro doet toch net iets minder pijn dan wanneer je weet dat die beugel je honderd euro heeft gekost.

Daarbij verdien ik niet genoeg én vind ik het gewoon niet nodig om kapitalen uit te geven aan een lapje stof met twee beugels erin. Gelukkig werd ik positief verrast: in de sale waren de prijzen best te doen. Helaas zat er alleen niets in mijn maat tussen en moest ik mijn zoektocht voortzetten. Na wat online research kwam ik tot de conclusie dat je voor een echt goede beha - zeker als je grotere borsten of minder gangbare maten hebt - flink in de buidel moet tasten.

Beha uit bij het stoplicht

Naast het feit dat dat op dit moment niet gaat, vertik ik het om zoveel geld uit te geven aan een martelwerktuig. Want hoe mooi, sexy, spannend of juist ’comfortabel’ ze ook zijn, écht lekker zit er niet één. Iedereen die mij in mijn thuissituatie heeft meegemaakt, weet dat zodra ik de deur doorkom, ik mijn beha met een theatrale zucht op de bank slinger. FREEDOM!

Soms, als ik ’m heel erg zat ben, doe ik het zelfs eerder. Dan friemel ik hem snel via mijn kraag of mouw naar buiten terwijl ik voor een rood licht sta te wachten en hoop ik dat de bestuurder naast mij niet ziet wat ik aan het doen ben. Sinds we veel thuiswerken, laat ik de meiden het liefst los en prop ik ze eigenlijk alleen nog in hun dwangbuis als ik naar de redactie moet, een afspraak heb of er om een andere reden representatief uit moet zien. Is dat niet het geval? Lekker laten hangen. Vinden ze heerlijk.

Seksloos

Maar goed, beha’s dus. Waarom zijn die krengen zo duur? En is er nou écht niet een comfortabel alternatief? Bralettes zijn leuk, maar vanaf een C-cup heb je er qua support niet veel aan. En sportbeha’s zitten dan misschien lekker en geven genoeg support, maar zijn zo seksloos als wat.

Ik snap niet dat iets wat de helft van de wereldbevolking gebruikt, zo’n struggle moet zijn. Eén keer heb ik er eentje gehad die naast dat ie geen vermogen kostte, ook nog eens mooi was én lekker zat. Ik was zo enthousiast dat ik een paar maanden later de winkel in stapte om er vier tegelijk te kopen. Wat denk je? Uit de collectie gehaald. Zal je net zien. En dus gaat de zoektocht verder. Tips zijn meer dan welkom!”

