Kirsten (55): Ik was al tien jaar niet naar de tandarts geweest

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Soms wel. Zeven jaar geleden kreeg ik de diagnose chronische artritis, waardoor ik veel pijn heb gehad. Toen ik het aantal koolhydraten ging beperken in mijn voeding, werd de pijn veel minder. Nu voel ik met name alleen nog stijfheid als ik lang in eenzelfde positie heb gelegen of gestaan.”

Heb jij een beautygeheim?

„Twee liter water per dag drinken en een hydraterende dagcrème gebruiken.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, altijd jonger, meestal tussen de 45 en 50.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn groene ogen met bruine spikkels en mijn lengte. Ik ben 1,80 meter en ben daarmee best lang voor een vrouw. Vroeger vond ik dat niet altijd leuk, maar nu ben ik er trots op. Ook ben ik weer blij met mijn gebit. Ik heb een kaakoperatie gehad en twee implantaten en vijftien kronen gekregen. Dat komt omdat ik een grote overbeet had, maar ook omdat ik meer dan tien jaar niet meer bij de tandarts was geweest. Ik heb namelijk als kind een trauma aan de tandarts overgehouden, nadat hij een zenuw had geraakt en zei dat ik mij niet moest aanstellen. Inmiddels loop ik bij een angsttandarts. Daar ga ik nog steeds niet met plezier heen maar daar vermelden ze stap voor stap wat ze gaan doen en wat ik kan verwachten. Dankzij deze angsttandarts durfde ik de gebitsrenovatie aan.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn buikje waar ik met geen mogelijkheid meer vanaf ben gekomen na mijn zwangerschap. Ik ben met mijn 65 kilo en 1,80 meter superslank, maar toch stoort het me een beetje dat het buikje er nog altijd zit.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn uitstraling en mijn stralende lach. Mensen vinden mij een spontaan persoon met droge humor.”

Ⓒ eigen beeld

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben nog jong van geest en kan nog een hele tijd vooruit, maar ik ben zeker tevreden met wie ik ben. Een jaar geleden ben ik na 15 jaar huwelijk gescheiden en dat was het beste besluit dat ik tot nu toe heb genomen. Ik heb voor het eerst in mijn leven in mijn eentje een huis gekocht en vind het heerlijk dat ik alles zelf kan bepalen!”

Wat houdt je jong?

„Mijn zoon van 18 jaar. Hij is afgelopen jaar ’geslaagd’ voor zijn middelbare school, door de coronacrisis hoefde hij geen examen te doen. Hij heeft een tussenjaar genomen en werkt nu fulltime. Het is mooi om te zien hoe hij zich ontwikkelt als persoon. We delen ook een grote passie samen: muziek. Het liefst luisteren we naar rock- en metalmuziek. Ik hoop dat we snel weer naar concerten mogen gaan!”

Heb je een levensles?

„De uitspraak van schrijver Deepak Chopra: ’Alles wat er op dit moment gebeurt is het resultaat van de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt’.”

