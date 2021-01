Joke (55) wordt niet meer beter: Ik heb mijn leven radicaal omgegooid

Voel jij je zo oud/jong als je bent?

„Nee. Vroeger vond ik 55 jaar oud klinken, maar daar kom ik op terug. Van de week heb ik voor het eerst een poging gewaagd om buiten te zwemmen - en dat in de winter! Ik durfde het trappetje niet los te laten, maar het begin is er. Het jaar 2020 begon niet goed voor mij, want er werd galwegkanker bij me geconstateerd. Volgens artsen is er geen zicht op beterschap, maar ik blijf positief. Het is nu bijna een jaar naar de diagnose en ik voel me gelukkig niet ziek. Het heeft me doen inzien dat ik nú moet leven.”

Heb jij een beautygeheim?

„Na de diagnose heb ik radicaal mijn leven omgegooid: ik ben gestopt met alcohol drinken en vlees en suiker eten. Hierdoor heb ik energie voor tien. In mijn dagelijks leven omring ik me met positieve mensen die me iets kunnen brengen. Ik heb ook een fijne psycholoog gevonden bij wie ik al mijn ellende en verdriet kwijt kan. Dat doet me heel goed en raad ik iedereen aan.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ja, mensen zitten er zelden naast.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn levenslust, dat trekt me door alles heen. Mijn moeder zei altijd: ’Ze hoeven aan je kop niet te zien wat er aan je kont mankeert’. Daarmee bedoelde ze dat je goed voor jezelf moet zorgen, ook als je van binnen een stukje dood gaat. Als je straalt van buiten, dan benaderen mensen je ook anders. Zeker als je ziek bent.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn buik. Na het krijgen van mijn kinderen zijn er wat kilo’s bijgekomen. Inmiddels ben ik zo’n 20 kilo kwijt, maar het is jammer dat het vel is blijven hangen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Dat moet mijn levenslust zijn. Op mijn 25e heb ik een zware depressie gehad en mijn psycholoog zei destijds: ’Je zit nu in een donkere kelder, dus neem de trap omhoog naar het licht’. Die uitspraak ben ik nooit vergeten en pas ik nog regelmatig toe. Als ik me niet goed voel, dan ga ik iets doen waar ik blij van word.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik ben heel gelukkig. Ik heb mijn vriend, kinderen, dieren, vriendinnen, zusters en broer. Als ik had mogen kiezen, dan had ik die klotekanker niet gehad. Je hoort weleens dat mensen zeggen dat ze hun kanker niet hadden willen missen, dat het hen iets gebracht heeft. Nou, ik had het heel graag willen missen! Het heeft mij niets gebracht. Wel heb ik geleerd nog beter te beseffen wat ik heb.”

Wat houdt je jong?

„Mijn paarden, zij spiegelen mijn gedrag. Als ik een slechte dag heb, komen zij hun stal niet uit. Sterker nog: dan kijken ze me aan met een blik van ’doe effe normaal’. Dat motiveert me om wat uit mijn dag te halen.”

Heb je een levensles?

„Als je opstaat met het idee dat dit een goede dag wordt, maak er dan ook wat van. Slik de negativiteit door en ga verder. Get a life! Ga wat leuks doen en blijf niet hangen. Het leven is kort en je hebt je geluk grotendeels in eigen hand.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar [email protected]