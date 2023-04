Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine ’Ja, we hebben seks gehad op tv, maar het was geen pornofilm’

Door Eva van Riet Kopieer naar clipboard

’Op relatiegebied ben ik mijn toekomst kwijt.’ Ⓒ Feriet Tunc

In bikini op televisie, elkaar de tent uitvechten of seks voor een draaiende camera... Het is eerder regel dan uitzondering in realityprogramma’s. Sharon en Esmee (27) deden negen jaar geleden mee aan Ex on the Beach: Double Dutch en kregen de bijnaam Terror Twins. Inmiddels zijn ze realitysterren en wordt zelfs hun moeder Monique (56) op straat herkend.