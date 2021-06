’Nu moet Efteling-lakei in jurk weg; het kan ook té woke zijn’

Monsieur Cannibale

Monsieur Cannibale gaat verdwijnen uit de Efteling. Ik ben daar niet rouwig om. Door alleen al de naam van de attractie te tikken, heb ik het bloedirritante bijbehorende liedje weer de hele dag in mijn hoofd, maar dat is slechts één aspect van de donkere kant van de ronddraaiende kookpotten. De misselijkmakende attractie zet een karikatuur neer waar je anno 2021 niet langer mee wegkomt.

Niet jouw pijn

Tijden veranderen. En of je het er nou mee eens bent of niet: na tal van klachten is duidelijk geworden dat aardig wat mensen zich ongemakkelijk voelen bij het beeld van de dikke zwarte pop met de grote lippen en de pollepel door zijn neus. Het hoeft jouw pijn niet te zijn om te begrijpen dat het een ander wel steekt. Neem het nou maar gewoon aan. Geen kind zal de potten missen en jij ook niet. In het nieuwe deel van de Efteling komt vast een apparaat terug waar we weer de overdaad aan ijs en patat in uit kunnen kotsen. En De Efteling kennende zorgen ze ook wel weer voor een irritant deuntje.

Bespottelijk

Nu Monsieur Cannibale definitief is afgeschreven, is het tijd te zoeken naar een volgend item dat kwetst. En daar hoef je in een fantasierijk park als de Efteling niet lang voor te zoeken: gekkigheid te over. Moeder Jackie June ter Heide uit Weesp heeft iets gevonden, zo valt te lezen in haar ingezonden brief aan De Volkskrant. Ze heeft haar pijlen gericht op de lakei in de attractie Symbolica, die in haar ogen haar genderkind de boodschap voorschotelt: ’Jij bent bespottelijk.’ Met het risico nu met twee maten te meten: Ik vind dit wel erg ver gaan hoor…

Dunne scheidslijn

Want waar trek je een grens? Ga tijdens de Pride langs de rand van de Amsterdamse grachten staan en je ziet duizenden mannen in jurken staan – volledig over the top. Veelal toveren de outfits een lach op je gezicht en zijn ze voorzien van een enorme knipoog – kwetst dat dan ook? Of een man in een jurk met carnaval? Het is zo’n dunne scheidslijn aan het worden. Het wordt steeds meer op eieren lopen en het wordt ook zó onduidelijk voor de gemiddelde mens.

Mee leren omgaan

Op de site Eftepedia, een soort Wikipedia over de Efteling, lees ik dat Lakei Punctuel de buiten protocollaire in drie verschillende soorten vermommingen probeert te stoppen. Zoekt moeder Jackie June daarmee niet gewoon spijkers op laag water? Kinderen meegeven dat je maar door alles gekwetst mag en kan raken en daaropvolgend verwachten dat bestaande situaties dan maar worden aangepast gaat niemand goed doen. Feit is namelijk dat het leven je niet altijd toelacht. Daar kun je beter mee leren omgaan.

Te woke

Een lakei in een jurk is geen racisme. En ook geen doelgerichte of bewuste actie om kinderen met genderissues te bespotten. Laten we de zaken wel blijvend zien zoals ze werkelijk zijn. Holle Bolle Gijs steekt de draak niet met obesitas, het figuur eet papier (en afval), heel veel. Punctuel vermomt zich in een jurk en verstopt zich achter een waaier, meer niet. Kun je dat niet aan, blijf dan thuis, binnen de veilige muren van je eigen woning waar je alles zo kunt inrichten dat het jou behaagt. Het kan ook té woke zijn allemaal.