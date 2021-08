Daghoroscoop 16 augustus - Laat niet over je heen lopen, Schorpioen

Premium Columns & Opinie

’Ik heb veel mensen op mijn spreekuur die geen omgang meer willen met vrienden’

Rare mensen, emotionele gebeurtenissen, natuurrampen, moordpartijen en onheilspellende dreigingen: er is altijd wel de nodige gekte om ons heen. Toch lijkt die gekte in deze tijden behoorlijk toegenomen. En dat heeft zo de nodige uitwerking op ons allemaal. De uitdaging is om standvastig te blijven ...