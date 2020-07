’Doe niet zo egoïstisch en geef die zorgverleners een beetje rust!’

De afgelopen maanden heb ik van heel dichtbij gezien wat de coronacrisis betekende voor mensen die in de zorg werken. Ik werk zelf namelijk in die zorg. Niet in het ziekenhuis of het verpleeghuis, maar op de communicatie-afdeling van een beroepsvereniging. Maandenlang hoorde ik van verpleegkundigen die ellenlange shifts draaien en overspoeld werden met doodzieke patiënten de meest schrijnende verhalen. Ze zagen mensen onder hun handen sterven zonder dat daar iemand bij mocht zijn.

Besmetten

Ik hoorde verhalen van verzorgenden die hun cliënten zagen vereenzamen omdat er geen bezoek meer mocht komen, en wiens halve afdeling plotseling leeg was omdat er zoveel mensen dood gingen. Sommigen gingen thuis in absolute isolatie, zonderden zich af van hun gezin. Omdat ze bang waren om hun geliefden te besmetten. Sommigen werden zelf ziek en zijn nog altijd niet beter. De afgelopen maanden heb ik zoveel angst gezien, zoveel verdriet en vooral ook: zoveel tomeloze inzet.

Al deze mensen hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen. Voor ons. En nu laten wij hen gewoon stikken. Omdat wij er genoeg van hebben en lekker hutje-mutje door de winkelstraten willen slenteren en al grouphuggend in de kroeg willen staan. Tweede golf? Nou ja, de eerste hebben we toch ook overleefd? Inderdaad, wij wel. Maar de mensen in de zorg zijn op sterven na dood.

Zorgpersoneel

Ik ben geen ’coronadeuger’. Sterker nog, ik heb grote twijfels bij heel veel aspecten van het beleid. Maar wat ik wel weet is dat het zorgpersoneel op zijn tandvlees loopt. We hebben al een nijpend personeelstekort in de zorg en de mensen moeten al veel te hard werken. De coronacrisis heeft dat alleen nog maar duidelijker gemaakt en verergerd.

Dus kunnen we alsjeblieft de zorgverleners een klein beetje op adem laten komen? In plaats van ze met ons onverantwoordelijke, egoïstische gedrag over het randje te duwen? Ja, ik ben ook coronamoe. Ik heb al vier maanden mijn familie en vrienden niet gezien. Ik wil ook weer het terras op, naar een feestje en met mensen kunnen praten zonder ze vanaf 1.5 meter afstand te moeten toeschreeuwen. Ik wil weer iedereen kunnen knuffelen. Maar ik doe het niet. Niet omdat ik bang ben voor corona, maar omdat ik het niet op mijn geweten wil hebben dat de ic’s straks weer vollopen en er dan echt geen verpleegkundigen meer zijn.

Bekijk ook: Zorgpersoneel krijgt bonus van 1000 euro netto

Opgebrand

Die zitten dan namelijk opgebrand thuis, omdat ze niet hebben kunnen bijkomen van de eerste golf. Ik wil er niet de oorzaak van zijn dat mijn stokoude opa van 97 straks de halve dag in zijn eigen vuil in bed ligt, omdat er geen verzorgenden meer zijn om hem te helpen. Die hebben dan namelijk ontslag genomen, omdat ze het niet meer aankunnen. Want, zoals zovelen van hen zelf ook al steeds roepen: ’Wij zijn geen helden, wij zijn gewoon mensen’. Maar dat lijken we voor het gemak, óns gemak, maar even te vergeten.

Dat is het probleem met zoveel mensen: geef ze een vinger en ze pakken de hele hand. Er mag al zoveel meer dan eerst, maar in plaats van daar blij mee te zijn, willen we alleen maar meer. Némen we meer dan we eigenlijk hebben gekregen, omdat we vinden dat we er recht op hebben. Net zoals dat we vinden dat we ook recht hebben op zorg. Tenslotte staan we straks wel om het hardst te schreeuwen dat we geholpen moeten worden als we zelf zorg nodig hebben, of als onze moeder plotseling corona krijgt (omdat wij haar zelf besmet hebben door de regels aan onze laars te lappen).

Bekijk ook: Kwart van zorgpersoneel ervoer coronacrisis als traumatisch

Chinezen

Maar dan kun je nog zoveel rechten hebben, als het zorgpersoneel collectief op apegapen ligt valt er weinig zorg te leveren. En dan kun je Hugo de Jonge, Mark Rutte, Jaap van Dissel, het gebrekkige Nederlandse zorgstelsel, de Chinezen, de WHO en god weet wie allemaal de schuld in de schoenen proberen te schuiven, maar de enige die daar debet aan is ben je dan toch zelf.

Dus mensen alsjeblieft, denk even aan anderen, in plaats van alleen maar aan jezelf. Denk even aan al die mensen in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de wijkverpleging, de GGZ, de gehandicaptenzorg en al die sectoren waarin zoveel mensen de afgelopen tijd zo verschrikkelijk hard hebben moeten werken. Die zowel fysiek als emotioneel alles hebben gegeven wat zij in zich hadden. En die nu dus op zijn. Doe het voor hen. Zoals zij het voor jou hebben gedaan. Tenslotte: voor wat, hoort wat. En dit is wel het minste dat je ze kunt geven.