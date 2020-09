Daghoroscoop 15 september

VANDAAG JARIG

Hoewel uw tempo van leven in de loop van het jaar kan afnemen, zullen de gewone dingen gewoon door blijven gaan. Uw carrière wordt begunstigd evenals uw financiële situatie. Uw inkomen gaat niet achteruit, wel kan er sprake zijn van recessie in uw branche.

RAM

Houd uzelf niet voor de gek en bescherm uzelf tegen onbetrouwbare lieden. Vraag een collega advies als u twijfelt. Vertrouw in de liefde op uw intuïtie. Zet wat extra geld opzij voor later of voor de studie van een kind.

STIER

Vervul uw plichten en zet daarna uw geest aan het werk. Schep een beeld van uw meest ideale toekomst. Ideeën die nu nog geen vaste vorm hebben kunnen die de komende tijd wel krijgen. Uitdagingen zullen u stimuleren.

TWEELINGEN

Leen alleen geld uit als u zich erbij kunt neerleggen het nooit terug te krijgen. Beloften die u vandaag worden gedaan worden waarschijnlijk niet nagekomen. Zorg ervoor dat u voor uw werkgever nog waardevoller wordt.

KREEFT

De veranderingen waarnaar u streeft zullen op zich laten wachten. U krijgt met veel vertraging te maken , maar het komt een keer goed. Focus op uw werk. Wees grondig maar diplomatiek. Meerderen waarderen uw rechtlijnigheid.

LEEUW

Liefst zult u alleen zijn. In gezelschap zult u zich slecht kunnen concentreren en concentratie hebt u nu hard nodig. Studenten kunnen het beste naar een bibliotheek gaan. Het wordt tijd om met een nieuw zakelijk plan te komen.

MAAGD

U hebt een ongebruikelijke kijk op het leven en belangstelling voor mystiek. Uw romantische relatie zal onconventioneel zijn. Laat mensen vaker hun eigen boontjes doppen en overdrijf uw verantwoordelijkheidsgevoel voor hen niet.

WEEGSCHAAL

Werk bij voorkeur alleen. Partners of collega’s kunnen afwijzend staan tegenover uw ideeën of plannen. Gebruik uw talenten en goede smaak op muzikaal gebied of op papier. Liefde kan u overvallen met iemand in het buitenland.

SCHORPIOEN

Tevredenheid over een recente test mag geen reden zijn op uw lauweren te gaan rusten. Uw energie kan echter fluctueren; het ene moment actief, het volgende lood in de benen. Reizen zal met oponthoud gepaard gaan.

BOOGSCHUTTER

Het is vandaag van belang er verzorgd uit te zien. Geldzaken zullen u bezighouden; investeer in verzekeringen, juridisch advies, een pensioenfonds. Werk alles goed uit en maak u niet druk over onbelangrijke details.

STEENBOK

Huis en haard kunnen extra aandacht vragen. Ondanks goede bedoelingen kunnen onverwachte gebeurtenissen chaos veroorzaken en op hulp hoeft u niet te rekenen. Het wordt geen nare dag als u situaties aanvaardt zoals ze zijn.

WATERMAN

Veel geklets vandaag. Wees diplomatiek als controversiële onderwerpen ter sprake komen. Maak u niet schuldig aan roddel; u kunt zelf het volgende slachtoffer worden. Blijf zakelijk als iemand u op het werk het hof maakt.

VISSEN

U kunt een potentiële geliefde tegenkomen en u zult impulsief doen wat uw hart u ingeeft, wat misschien niet zo verstandig is. Wees discreet als het op de werkvloer gebeurt want zoiets lekt snel uit. Pas een beetje op met geld uitgeven.